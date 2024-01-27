جنوب السودان تستعد لاستقبال المستثمرين السعوديين بمختلف القطاعات

وزير خارجيته التقى وفد منهم في اتحاد الغرف.. وتشكيل فريق عمل مشترك

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان مييك آيي دينق خلاله لقائه اليوم أصحاب الأعمال السعوديين في اتحاد الغرف السعودية، إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين موضحًا أن بلاده مستعدة لاستقبال المستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات وبخاصة الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية والسمكية.



وأوضح السيد دينق أن زيارتهم للمملكة تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية الهائلة بجنوب السودان وقوانين وبيئة الاستثمار المحفزة، مؤكدًا ضرورة تشكيل فريق عمل من الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في البلدين للعمل على الدفع بآفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، موجهًا الدعوة للمستثمرين السعوديين لزيارة جنوب السودان للتعرف عن قرب على الفرص المتاحة بما في ذلك المناطق الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها.



من جهته أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري، أن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين المملكة وجمهورية جنوب السودان تمثل أرضية ملائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منوهًا إلى أهمية دور قطاعي الأعمال في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.



وأضاف "الحيدري" أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم اهتمام بالاستثمار في جنوب السودان باعتبارها سوقًا واعدًا للمنتجات السعودية، وبوابةً للدخول للأسواق الأفريقية، وأن ثمة تطورًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث بلغ نحو 14.5 مليون ريال في عام 2021 مرتفعًا بنسبة 74% عن العام 2020م، داعيًا إلى تعزيز ثقة المستثمر السعودي من خلال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة، فضلًا عن تعريف قطاع الأعمال بالمملكة بالفرص المتاحة في جنوب السودان، ودعوته للمشاركة في المناقصات الدولية والاستفادة من فرص رؤية 2030.



المشاركون في اللقاء أكدوا على أهمية إيجاد اتفاقيات تجارية بين الدولتين تساهم في تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشكل إطارًا مؤسسيًا قويًا لمستقبل التعاون بين الجانبين، فيما أبدى عدد من المستثمرين والشركات السعودية استعدادهم للدخول في الاستثمار بجنوب السودان في القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية.