الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خروج الأمور عن السيطرة في سوريا

قال: التصعيد الكبير في الأعمال العدائية يدفع ثمنه المدنيون

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، ومنح العمل الدبلوماسي فرصة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة بالكامل.

وتطرق غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقرّ الأمم المتحدة الدائم بنيويورك، إلى فيروس كورونا، ودعا إلى الجهوزية والاستعداد الكامل.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالوضع في شمال غرب سوريا، قد حذر في الأيام الماضية مراراً وتكراراً من خطر تصعيد كبير في الأعمال العدائية بشمال غرب سوريا، مشيراً إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة فإن خطر حدوث تصعيد أكبر يتنامى كل ساعة، ويدفع المدنيون الثمن الأعظم.

وأشار غوتيريش إلى استمرار تضييق الخناق (على المدنيين)؛ إذ انتقلت الخطوط الأمامية إلى المناطق المكتظة بالسكان، مشدداً على أن الحاجة الأكثر إلحاحاً هي الوقف الفوري لإطلاق النار قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماماً.

وحول وباء كورونا قال الأمين العام: رفعت منظمة الصحة العالمية تقييم المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا COVID-2019 إلى أعلى المستويات على الصعيد العالمي، وأن هذا ليس وقتاً للذعر؛ هذا وقت الجهوزية والاستعداد الكامل.

وأوضح أن هذا هو الوقت لتكثف جميع الحكومات الجهود وتفعل كل ما هو ممكن لاحتواء المرض، دون وصم، وفي ظل احترام حقوق الإنسان.

وشدد السيّد غوتيريش على أنه في نفس الوقت بإمكان العالم الاعتماد على دعم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.