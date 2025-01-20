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قنصلية المملكة في "قوانجو" الصينية تحذر المواطنين من فيروس شبيه بـ"كورونا"

بعد تسجيل حالات إصابة به ودعتهم لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه

دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة به مؤخرًا في الصين.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، خاصة مع قرب بدء إجازة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة، حيث توجد أعداد كبيرة من المسافرين في محطات القطارات والمطارات للسفر خلال تلك الإجازة إلى كافة أنحاء البلاد.

كما أوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" عددًا من التدابير الوقائية الواجب عليهم اتباعها للوقاية من الفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أوضحت أن فيروس كورونا جديد تسبب في حوالي 198 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي في مدينة "ووهان" وسط الصين، بالإضافة إلى حالتين في العاصمة بكين، وحالة واحدة في مدينة "شينزن" في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين.

ودعت القنصلية كافة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم +8618998378131 المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.

قنصلية المملكة في قوانجو الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قنصلية المملكة في "قوانجو" الصينية تحذر المواطنين من فيروس شبيه بـ"كورونا"
سبق

دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة به مؤخرًا في الصين.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، خاصة مع قرب بدء إجازة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة، حيث توجد أعداد كبيرة من المسافرين في محطات القطارات والمطارات للسفر خلال تلك الإجازة إلى كافة أنحاء البلاد.

كما أوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" عددًا من التدابير الوقائية الواجب عليهم اتباعها للوقاية من الفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أوضحت أن فيروس كورونا جديد تسبب في حوالي 198 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي في مدينة "ووهان" وسط الصين، بالإضافة إلى حالتين في العاصمة بكين، وحالة واحدة في مدينة "شينزن" في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين.

ودعت القنصلية كافة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم +8618998378131 المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
07:15 PM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:15 PM

قنصلية المملكة في "قوانجو" الصينية تحذر المواطنين من فيروس شبيه بـ"كورونا"

بعد تسجيل حالات إصابة به ودعتهم لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة به مؤخرًا في الصين.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، خاصة مع قرب بدء إجازة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة، حيث توجد أعداد كبيرة من المسافرين في محطات القطارات والمطارات للسفر خلال تلك الإجازة إلى كافة أنحاء البلاد.

كما أوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" عددًا من التدابير الوقائية الواجب عليهم اتباعها للوقاية من الفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أوضحت أن فيروس كورونا جديد تسبب في حوالي 198 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي في مدينة "ووهان" وسط الصين، بالإضافة إلى حالتين في العاصمة بكين، وحالة واحدة في مدينة "شينزن" في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين.

ودعت القنصلية كافة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم +8618998378131 المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.

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