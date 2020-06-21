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بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريبات

قرر نادي الاتفاق، تأجيل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة، مساء اليوم الأحد، نظراً لعدم اكتمال نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاستئناف الحصص التدريبية لاحقاً.
يذكر أن عناصر فريق كرة القدم، لاعبين، وإداريين، وأفراد أجهزة فنية وطبية، خضعوا لفحوص السبت، وفقاً لبروتوكول العودة، في وقت أنهى الترتيبات الاحترازية من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريبات
سبق

قرر نادي الاتفاق، تأجيل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة، مساء اليوم الأحد، نظراً لعدم اكتمال نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاستئناف الحصص التدريبية لاحقاً.
يذكر أن عناصر فريق كرة القدم، لاعبين، وإداريين، وأفراد أجهزة فنية وطبية، خضعوا لفحوص السبت، وفقاً لبروتوكول العودة، في وقت أنهى الترتيبات الاحترازية من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
07:46 PM

بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قرر نادي الاتفاق، تأجيل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة، مساء اليوم الأحد، نظراً لعدم اكتمال نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاستئناف الحصص التدريبية لاحقاً.
يذكر أن عناصر فريق كرة القدم، لاعبين، وإداريين، وأفراد أجهزة فنية وطبية، خضعوا لفحوص السبت، وفقاً لبروتوكول العودة، في وقت أنهى الترتيبات الاحترازية من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية.

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