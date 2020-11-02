وبحسب معلومات "سبق"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة.

باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة.

"مدني الباحة" يسيطر على حريق شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان أحمد العبدالله سبق 2020-11-02 باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة. وبحسب معلومات "سبق"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 02:27 PM

اخر تعديل 02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 06:40 PM

"مدني الباحة" يسيطر على حريق شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان شهد وقوع عدد من الإصابات كانت إحداها خطيرة





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باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة.

وبحسب معلومات "سبق"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.