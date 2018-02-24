"مدني المدينة": احذروا التقلبات الجوية بالمنطقة.. أمطار وسيول محتملة

"الجهني" طالب بالبعد عن المجسمات واللوحات الإعلانية والأسلاك الكهربائية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: وردنا تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تستمر على أجزاء من المدينة، وبعض المحافظات من صباح اليوم حتى الواحدة ظهراً.

وأهاب "الجهني" بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وخاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق، واللوحات الإعلانية وأسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنّب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.