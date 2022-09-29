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نفذت مليونَيْ عملية إلكترونية.. "الهيئات" تصدر تقريرًا لأهم المبادرات التي قدمتها خلال جائحة كورونا

خصصت ٥ من مبانيها المجهزة لأعمال الحج والعمرة تحت التصرُّف التام لوزارة الصحة

أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرًا عن جهودها التوعوية في مواجهة جائحة كورونا المستجد متضمنًا الأنشطة والبرامج التي نفذتها وأهم المبادرات التي قدمتها والحملات التوعوية التي منها حملة "وليسعك بيتك" وحملة "خذوا حذركم".

وكشف التقرير الواقع في ٦٠ صفحة أن مشاهدات منتجات الرئاسة على حسابها في تويتر فاقت ٧ ملايين مشاهدة خلال فترة الجائحة، وقد عرضت منتجات حملة "وليسعك بيتك" وحملة "خذوا حذركم" على شاشات الطرق، ومن خلال التوعية الميدانية والرسائل النصية والقنوات الفضائية والأفلام التوعوية، وغيرها من الوسائل، وذلك مساهمة من الرئاسة في بيان الواجب الشرعي والوطني في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة.

واستعرض التقرير ما قدمته الرئاسة من إسهامات ضمن الإجراءات الوقائية والمبادرات الوطنية بأن خصصت ٥ من مبانيها المجهزة لأعمال الحج والعمرة والزيارة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعتها تحت التصرف التام لوزارة الصحة للاستفادة منها في الحجر الصحي وتسهيل القيام بأعمال الحج والعمرة والزيارة.

وفي إطار حرص الرئاسة العامة على سلامة منسوبيها، أشار التقرير إلى تطبيق العمل عن بعد، اعتمادًا على البنية المتينة لمنظومة الرئاسة التقنية الحديثة؛ مما أتاح سهولة الوصول وسرعة الإنتاجية، فقد تم تنفيذ أكثر من 2 مليون عملية إلكترونية عن بعد، إضافة إلى ربط منظومة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تفعيل عدد من أدوات التواصل الحديثة، وربط 3 مراكز معلومات في منطقتي الرياض والشرقية لتمكين العمل عن بعد؛ حيث عمل أكثر من ٧٠٠٠ موظف عن بعد بكل كفاءة مستفيدين من البنية التقنية المتقدمة للرئاسة.

وبيّن التقرير أن الرئاسة العامة وضعت خطة عودة الموظفين بعد فترة تعليق الحضور لمقرات العمل بأن هيأت الرئاسة العامة بيئة للعمل تتميز بكافة إجراءات السلامة المتبعة.

وتأتي تلك الجهود بمتابعةٍ واهتمامٍ من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.

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نفذت مليونَيْ عملية إلكترونية.. "الهيئات" تصدر تقريرًا لأهم المبادرات التي قدمتها خلال جائحة كورونا
سبق

أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرًا عن جهودها التوعوية في مواجهة جائحة كورونا المستجد متضمنًا الأنشطة والبرامج التي نفذتها وأهم المبادرات التي قدمتها والحملات التوعوية التي منها حملة "وليسعك بيتك" وحملة "خذوا حذركم".

وكشف التقرير الواقع في ٦٠ صفحة أن مشاهدات منتجات الرئاسة على حسابها في تويتر فاقت ٧ ملايين مشاهدة خلال فترة الجائحة، وقد عرضت منتجات حملة "وليسعك بيتك" وحملة "خذوا حذركم" على شاشات الطرق، ومن خلال التوعية الميدانية والرسائل النصية والقنوات الفضائية والأفلام التوعوية، وغيرها من الوسائل، وذلك مساهمة من الرئاسة في بيان الواجب الشرعي والوطني في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة.

واستعرض التقرير ما قدمته الرئاسة من إسهامات ضمن الإجراءات الوقائية والمبادرات الوطنية بأن خصصت ٥ من مبانيها المجهزة لأعمال الحج والعمرة والزيارة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعتها تحت التصرف التام لوزارة الصحة للاستفادة منها في الحجر الصحي وتسهيل القيام بأعمال الحج والعمرة والزيارة.

وفي إطار حرص الرئاسة العامة على سلامة منسوبيها، أشار التقرير إلى تطبيق العمل عن بعد، اعتمادًا على البنية المتينة لمنظومة الرئاسة التقنية الحديثة؛ مما أتاح سهولة الوصول وسرعة الإنتاجية، فقد تم تنفيذ أكثر من 2 مليون عملية إلكترونية عن بعد، إضافة إلى ربط منظومة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تفعيل عدد من أدوات التواصل الحديثة، وربط 3 مراكز معلومات في منطقتي الرياض والشرقية لتمكين العمل عن بعد؛ حيث عمل أكثر من ٧٠٠٠ موظف عن بعد بكل كفاءة مستفيدين من البنية التقنية المتقدمة للرئاسة.

وبيّن التقرير أن الرئاسة العامة وضعت خطة عودة الموظفين بعد فترة تعليق الحضور لمقرات العمل بأن هيأت الرئاسة العامة بيئة للعمل تتميز بكافة إجراءات السلامة المتبعة.

وتأتي تلك الجهود بمتابعةٍ واهتمامٍ من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:44 PM

نفذت مليونَيْ عملية إلكترونية.. "الهيئات" تصدر تقريرًا لأهم المبادرات التي قدمتها خلال جائحة كورونا

خصصت ٥ من مبانيها المجهزة لأعمال الحج والعمرة تحت التصرُّف التام لوزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرًا عن جهودها التوعوية في مواجهة جائحة كورونا المستجد متضمنًا الأنشطة والبرامج التي نفذتها وأهم المبادرات التي قدمتها والحملات التوعوية التي منها حملة "وليسعك بيتك" وحملة "خذوا حذركم".

وكشف التقرير الواقع في ٦٠ صفحة أن مشاهدات منتجات الرئاسة على حسابها في تويتر فاقت ٧ ملايين مشاهدة خلال فترة الجائحة، وقد عرضت منتجات حملة "وليسعك بيتك" وحملة "خذوا حذركم" على شاشات الطرق، ومن خلال التوعية الميدانية والرسائل النصية والقنوات الفضائية والأفلام التوعوية، وغيرها من الوسائل، وذلك مساهمة من الرئاسة في بيان الواجب الشرعي والوطني في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة.

واستعرض التقرير ما قدمته الرئاسة من إسهامات ضمن الإجراءات الوقائية والمبادرات الوطنية بأن خصصت ٥ من مبانيها المجهزة لأعمال الحج والعمرة والزيارة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعتها تحت التصرف التام لوزارة الصحة للاستفادة منها في الحجر الصحي وتسهيل القيام بأعمال الحج والعمرة والزيارة.

وفي إطار حرص الرئاسة العامة على سلامة منسوبيها، أشار التقرير إلى تطبيق العمل عن بعد، اعتمادًا على البنية المتينة لمنظومة الرئاسة التقنية الحديثة؛ مما أتاح سهولة الوصول وسرعة الإنتاجية، فقد تم تنفيذ أكثر من 2 مليون عملية إلكترونية عن بعد، إضافة إلى ربط منظومة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تفعيل عدد من أدوات التواصل الحديثة، وربط 3 مراكز معلومات في منطقتي الرياض والشرقية لتمكين العمل عن بعد؛ حيث عمل أكثر من ٧٠٠٠ موظف عن بعد بكل كفاءة مستفيدين من البنية التقنية المتقدمة للرئاسة.

وبيّن التقرير أن الرئاسة العامة وضعت خطة عودة الموظفين بعد فترة تعليق الحضور لمقرات العمل بأن هيأت الرئاسة العامة بيئة للعمل تتميز بكافة إجراءات السلامة المتبعة.

وتأتي تلك الجهود بمتابعةٍ واهتمامٍ من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.

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