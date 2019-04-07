النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

مجلس الأعيان الليبي يطالب بهدنة 6 ساعات لخروج المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك

"سيالة": اتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية  لوقف الاقتتال

أعلن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية واتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل وقف الاقتتال ووضع حد للنزاع المسلح الذي تشهده ضواحي العاصمة طرابلس، وتجنيب المدنيين ويلات استمرار هذا الاقتتال.

وأكد في تصريح صحفي اليوم، ضرورة المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وفقًا لخريطة الأمم المتحدة والقاضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، ليقرر الليبيون مستقبل بلدهم والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة لإنهاء المراحل الانتقالية.

وشهدت الأوضاع الميدانية في غرب البلاد تصعيدًا عسكريًا، عقب أوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لقوات الجيش بدخول العاصمة.


وشدد "سيالة" على أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بالوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجنيب البلاد سفك المزيد من الدماء والدمار.

فيما طالب مجلس الأعيان الليبي بوقف القتال بين الأطراف كافة لدواعي إنسانية وحماية المدنيين وإخراج العائلات والأطفال العالقين فى مناطق الاشتباكات.

ونوه المجلس في بيان له اليوم، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر في منطقة قصبر بن غشير والنواحي الأربع في نوادي الربيع وفي النقلية عالقون بسبب الاشتباكات، مطالبًا بهدنة لمدة 6 ساعات بين الأطراف كافة من أجل إخراج هذه العائلات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجلس الأعيان الليبي يطالب بهدنة 6 ساعات لخروج المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك
سبق

أعلن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية واتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل وقف الاقتتال ووضع حد للنزاع المسلح الذي تشهده ضواحي العاصمة طرابلس، وتجنيب المدنيين ويلات استمرار هذا الاقتتال.

وأكد في تصريح صحفي اليوم، ضرورة المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وفقًا لخريطة الأمم المتحدة والقاضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، ليقرر الليبيون مستقبل بلدهم والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة لإنهاء المراحل الانتقالية.

وشهدت الأوضاع الميدانية في غرب البلاد تصعيدًا عسكريًا، عقب أوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لقوات الجيش بدخول العاصمة.


وشدد "سيالة" على أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بالوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجنيب البلاد سفك المزيد من الدماء والدمار.

فيما طالب مجلس الأعيان الليبي بوقف القتال بين الأطراف كافة لدواعي إنسانية وحماية المدنيين وإخراج العائلات والأطفال العالقين فى مناطق الاشتباكات.

ونوه المجلس في بيان له اليوم، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر في منطقة قصبر بن غشير والنواحي الأربع في نوادي الربيع وفي النقلية عالقون بسبب الاشتباكات، مطالبًا بهدنة لمدة 6 ساعات بين الأطراف كافة من أجل إخراج هذه العائلات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
05:12 PM

مجلس الأعيان الليبي يطالب بهدنة 6 ساعات لخروج المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك

"سيالة": اتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية  لوقف الاقتتال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
33

أعلن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية واتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل وقف الاقتتال ووضع حد للنزاع المسلح الذي تشهده ضواحي العاصمة طرابلس، وتجنيب المدنيين ويلات استمرار هذا الاقتتال.

وأكد في تصريح صحفي اليوم، ضرورة المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وفقًا لخريطة الأمم المتحدة والقاضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، ليقرر الليبيون مستقبل بلدهم والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة لإنهاء المراحل الانتقالية.

وشهدت الأوضاع الميدانية في غرب البلاد تصعيدًا عسكريًا، عقب أوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لقوات الجيش بدخول العاصمة.


وشدد "سيالة" على أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بالوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجنيب البلاد سفك المزيد من الدماء والدمار.

فيما طالب مجلس الأعيان الليبي بوقف القتال بين الأطراف كافة لدواعي إنسانية وحماية المدنيين وإخراج العائلات والأطفال العالقين فى مناطق الاشتباكات.

ونوه المجلس في بيان له اليوم، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر في منطقة قصبر بن غشير والنواحي الأربع في نوادي الربيع وفي النقلية عالقون بسبب الاشتباكات، مطالبًا بهدنة لمدة 6 ساعات بين الأطراف كافة من أجل إخراج هذه العائلات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,287
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,556
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,212
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,178

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة