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مزارع وعشش.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة بمساحة 10 آلاف م2

منها 41 مظلة مخالفة جزئيًّا على الطرق العامة بعد "انتهاء مهلة إشعار ملاكها"

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، حملة موسعة لإزالة عدد من الإحداثيات غير النظامية المقامة على أراضٍ حكومية من قِبَل بعض المخالفين الذين لا يحملون صكوكًا شرعية وبطرق عشوائية في بعض المواقع بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

وأزالت الأمانة تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها (10) آلاف متر مربع بمنطقة النوارية الشرقية بمكة المكرمة، تمثلت في إقامة مزارع عشوائية وغرف مخالفة من الحجر، جرى رصدها خلال الجولات الرقابية التي نفذها مراقبو بلدية العمرة الفرعية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي؛ مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المعتدين وفقًا لما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة.

من جانب آخر، كثفت الأمانة جولاتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الضبط الإداري؛ أسفر عنها إزالة عشش وصنادق عشوائية مخالفة ومشوهة للمنظر العام، في نطاق بلدية العزيزية، تستخدمها العمالة المخالفة للسكن.. جرى إزالتها وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأزالت بلدية الشوقية الفرعية 41 مظلة مخالفة متعدية تعديًا جزئيًّا على الطرق العامة، للحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة والأراضي الفضاء؛ مشيرة إلى أن الإزالة تمت بعد انتهاء مهلة إشعار ملاكها بوضع الملصقات التحذيرية، وتوجيه الإنذارات لهم بضرورة مراجعة قسم خدمات المرافق بالبلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزارع وعشش.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة بمساحة 10 آلاف م2
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، حملة موسعة لإزالة عدد من الإحداثيات غير النظامية المقامة على أراضٍ حكومية من قِبَل بعض المخالفين الذين لا يحملون صكوكًا شرعية وبطرق عشوائية في بعض المواقع بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

وأزالت الأمانة تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها (10) آلاف متر مربع بمنطقة النوارية الشرقية بمكة المكرمة، تمثلت في إقامة مزارع عشوائية وغرف مخالفة من الحجر، جرى رصدها خلال الجولات الرقابية التي نفذها مراقبو بلدية العمرة الفرعية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي؛ مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المعتدين وفقًا لما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة.

من جانب آخر، كثفت الأمانة جولاتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الضبط الإداري؛ أسفر عنها إزالة عشش وصنادق عشوائية مخالفة ومشوهة للمنظر العام، في نطاق بلدية العزيزية، تستخدمها العمالة المخالفة للسكن.. جرى إزالتها وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأزالت بلدية الشوقية الفرعية 41 مظلة مخالفة متعدية تعديًا جزئيًّا على الطرق العامة، للحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة والأراضي الفضاء؛ مشيرة إلى أن الإزالة تمت بعد انتهاء مهلة إشعار ملاكها بوضع الملصقات التحذيرية، وتوجيه الإنذارات لهم بضرورة مراجعة قسم خدمات المرافق بالبلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
02:00 PM

مزارع وعشش.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة بمساحة 10 آلاف م2

منها 41 مظلة مخالفة جزئيًّا على الطرق العامة بعد "انتهاء مهلة إشعار ملاكها"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، حملة موسعة لإزالة عدد من الإحداثيات غير النظامية المقامة على أراضٍ حكومية من قِبَل بعض المخالفين الذين لا يحملون صكوكًا شرعية وبطرق عشوائية في بعض المواقع بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

وأزالت الأمانة تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها (10) آلاف متر مربع بمنطقة النوارية الشرقية بمكة المكرمة، تمثلت في إقامة مزارع عشوائية وغرف مخالفة من الحجر، جرى رصدها خلال الجولات الرقابية التي نفذها مراقبو بلدية العمرة الفرعية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي؛ مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المعتدين وفقًا لما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة.

من جانب آخر، كثفت الأمانة جولاتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الضبط الإداري؛ أسفر عنها إزالة عشش وصنادق عشوائية مخالفة ومشوهة للمنظر العام، في نطاق بلدية العزيزية، تستخدمها العمالة المخالفة للسكن.. جرى إزالتها وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأزالت بلدية الشوقية الفرعية 41 مظلة مخالفة متعدية تعديًا جزئيًّا على الطرق العامة، للحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة والأراضي الفضاء؛ مشيرة إلى أن الإزالة تمت بعد انتهاء مهلة إشعار ملاكها بوضع الملصقات التحذيرية، وتوجيه الإنذارات لهم بضرورة مراجعة قسم خدمات المرافق بالبلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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