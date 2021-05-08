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"بايدن" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات

أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية بالمناطق المتضررة

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في ‏المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في الفترة من 25 مارس إلى 3 ‏إبريل 2021.‏

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة ‏الطوارئ (‏FEMA‏)، بتقديم التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون.‏

وأفاد البيان بأن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والإدارات المحلية المؤهلة وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة.‏

الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية تينيسي أمريكا بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في ‏المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في الفترة من 25 مارس إلى 3 ‏إبريل 2021.‏

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة ‏الطوارئ (‏FEMA‏)، بتقديم التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون.‏

وأفاد البيان بأن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والإدارات المحلية المؤهلة وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة.‏

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:55 PM

"بايدن" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات

أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية بالمناطق المتضررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في ‏المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في الفترة من 25 مارس إلى 3 ‏إبريل 2021.‏

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة ‏الطوارئ (‏FEMA‏)، بتقديم التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون.‏

وأفاد البيان بأن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والإدارات المحلية المؤهلة وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة.‏

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