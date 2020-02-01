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"الصمعاني" ضيفاً على "في الصورة" مع "المديفر" .. الإثنين

لقاء خاص يستمر لمدة 90 دقيقة يتناول أهم الموضوعات

يحلّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض على شاشة "روتانا خليجية"، في التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر؛ د. "الصمعاني"؛ في لقاءٍ خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات والقضايا المرتبطة بوزارة العدل.

وزير العدل عبدالله المديفر برنامج في الصورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصمعاني" ضيفاً على "في الصورة" مع "المديفر" .. الإثنين
سبق

يحلّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض على شاشة "روتانا خليجية"، في التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر؛ د. "الصمعاني"؛ في لقاءٍ خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات والقضايا المرتبطة بوزارة العدل.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
01:13 PM

"الصمعاني" ضيفاً على "في الصورة" مع "المديفر" .. الإثنين

لقاء خاص يستمر لمدة 90 دقيقة يتناول أهم الموضوعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحلّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض على شاشة "روتانا خليجية"، في التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر؛ د. "الصمعاني"؛ في لقاءٍ خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات والقضايا المرتبطة بوزارة العدل.

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