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"الموارد البشرية" تنتهي من حملة تطبيق قرار العمل تحت أشعة الشمس

نفذت أكثر من 20 ألف جولة رقابية على أصحاب العمل والمنشآت

أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملتها التوجيهية وجولاتها الرقابية بشأن قرار منع المنشآت من العمل تحت أشعة الشمس الذي صدر بالقرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/ 7/ 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص بدء من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا في 29/ 10/ 1442 هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ 20085 جولة رقابية ميدانية لأصحاب العمل والمنشآت عبر فرقها الميدانية بالإضافة إلى عدد من المتطوعين في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وقد تم خلال الجولات الرقابية تسجيل 8529 مخالفة بعد رصد تجاوزات أصحاب العمل في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

ويأتي تطبيق هذا القرار في ظل سعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

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"الموارد البشرية" تنتهي من حملة تطبيق قرار العمل تحت أشعة الشمس
سبق

أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملتها التوجيهية وجولاتها الرقابية بشأن قرار منع المنشآت من العمل تحت أشعة الشمس الذي صدر بالقرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/ 7/ 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص بدء من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا في 29/ 10/ 1442 هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ 20085 جولة رقابية ميدانية لأصحاب العمل والمنشآت عبر فرقها الميدانية بالإضافة إلى عدد من المتطوعين في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وقد تم خلال الجولات الرقابية تسجيل 8529 مخالفة بعد رصد تجاوزات أصحاب العمل في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

ويأتي تطبيق هذا القرار في ظل سعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:13 PM

"الموارد البشرية" تنتهي من حملة تطبيق قرار العمل تحت أشعة الشمس

نفذت أكثر من 20 ألف جولة رقابية على أصحاب العمل والمنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملتها التوجيهية وجولاتها الرقابية بشأن قرار منع المنشآت من العمل تحت أشعة الشمس الذي صدر بالقرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/ 7/ 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص بدء من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا في 29/ 10/ 1442 هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ 20085 جولة رقابية ميدانية لأصحاب العمل والمنشآت عبر فرقها الميدانية بالإضافة إلى عدد من المتطوعين في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وقد تم خلال الجولات الرقابية تسجيل 8529 مخالفة بعد رصد تجاوزات أصحاب العمل في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

ويأتي تطبيق هذا القرار في ظل سعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

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