دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، إيران إلى خفض تصعيد التوتّر في الشرق الأوسط خلال حديث أجراه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مطلع الأسبوع، حسبما أفاد بيانٌ للاتحاد أوردته "رويترز" اليوم (الأحد). وطالب "بوريل" إيران بأن تدرس أي رد فعل بعناية، بعد أيام من قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق. ووجّه مسؤول السياسة الخارجية دعوة لـ"ظريف" لزيارة بروكسل؛ لبحث الوضع في الشرق الأوسط والحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بدراسة أي رد فعل بعناية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-05 دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، إيران إلى خفض تصعيد التوتّر في الشرق الأوسط خلال حديث أجراه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مطلع الأسبوع، حسبما أفاد بيانٌ للاتحاد أوردته "رويترز" اليوم (الأحد).



وطالب "بوريل" إيران بأن تدرس أي رد فعل بعناية، بعد أيام من قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.



ووجّه مسؤول السياسة الخارجية دعوة لـ"ظريف" لزيارة بروكسل؛ لبحث الوضع في الشرق الأوسط والحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 05:57 PM

الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بدراسة أي رد فعل بعناية دعاها إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط





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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، إيران إلى خفض تصعيد التوتّر في الشرق الأوسط خلال حديث أجراه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مطلع الأسبوع، حسبما أفاد بيانٌ للاتحاد أوردته "رويترز" اليوم (الأحد).



وطالب "بوريل" إيران بأن تدرس أي رد فعل بعناية، بعد أيام من قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.



ووجّه مسؤول السياسة الخارجية دعوة لـ"ظريف" لزيارة بروكسل؛ لبحث الوضع في الشرق الأوسط والحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.