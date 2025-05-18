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15 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

تراجع عدد من يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفترة من منتصف ليلة يوم السبت حتى منتصف ليلة يوم الأحد؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفًا و65 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و904 حالات.

وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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15 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفترة من منتصف ليلة يوم السبت حتى منتصف ليلة يوم الأحد؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفًا و65 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و904 حالات.

وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898 شخصًا.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
10:14 AM

15 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

تراجع عدد من يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفترة من منتصف ليلة يوم السبت حتى منتصف ليلة يوم الأحد؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفًا و65 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و904 حالات.

وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898 شخصًا.

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