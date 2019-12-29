"سيدة جامبيا الأولى": زيارتي للمملكة لا تُنسى وعلاقات قوية تربط البلدين

أشادت بأثر "الندوة" وبرامجها الإنسانية التي تقدّمها بالقارة الأفريقية

أثنت سيدة جامبيا الأولى "فاطوماتا باه بارو"، في برقية رفيعة المستوى أرسلتها إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي باسم أمينها العام الدكتور صالح الوهيبي، على حُسن استقبال الندوة لها، وعبّرت عن امتنانها لكرم الضيافة والحفاوة التي لَقِيَتها والوفد المرافق لها خلال زيارتها لمقرها، وتقديرها العميق للترتيبات الممتازة التي اتخذت لإنجاح زيارتها الأخيرة للمملكة.

ولفتت "بارو" إلى أن زيارتها تركت علامة لا تُنسى، من شأنها أن تعزز العلاقات والصداقة بين البلدين. ودعت بالسلام المتواصل والازدهار الدائم للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

وخلال لقائها بالدكتور "الوهيبي"، أشادت "بارو" بأثر الندوة وجهدها الملموس في البرامج الإنسانية التي تقدّمها في القارة الأفريقية، ودعت إلى التعاون المشترك في مجال العمل الخيري وتعزيز العلاقة مع مؤسستها (fabb).