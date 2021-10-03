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بالفيديو من سوق القطيف.. عمالة مخالفة تبيع أسماكاً بجوار المجاري وبين الأقدام

العمالة لا يكترثون لهذه الكارثة الصحية كونهم يبيعونه ويأكله المواطنون

أسماك ملقاة بين الأقدام بجوار مياه فاضت بالتلوث، حال يتكرر يومياً في سوق السمك في القطيف.

وكشف أحد مرتادي السوق لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية عن مشهد مياه المجاري التي تجاور صناديق الأسماك المعدة للبيع من قبل العمالة المخالفة والموضوعة على الأرض منذ زمن.

وأشار إلى أن العمالة لا يكترثون لهذه الكارثة الصحية كونهم يبيعونه، ويأكله المواطنون.

ولفت إلى أن مَن يعرف حقيقة الوضع سيشعر بالاشمئزاز ولن يشتري ويأكل من هذا السمك الملوث رائحة ومنظراً، مؤكداً بأنه شخصياً لن يشتري سمكاً موضوعاً على الأرض وداسته عشرات الأقدام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو من سوق القطيف.. عمالة مخالفة تبيع أسماكاً بجوار المجاري وبين الأقدام
سبق

أسماك ملقاة بين الأقدام بجوار مياه فاضت بالتلوث، حال يتكرر يومياً في سوق السمك في القطيف.

وكشف أحد مرتادي السوق لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية عن مشهد مياه المجاري التي تجاور صناديق الأسماك المعدة للبيع من قبل العمالة المخالفة والموضوعة على الأرض منذ زمن.

وأشار إلى أن العمالة لا يكترثون لهذه الكارثة الصحية كونهم يبيعونه، ويأكله المواطنون.

ولفت إلى أن مَن يعرف حقيقة الوضع سيشعر بالاشمئزاز ولن يشتري ويأكل من هذا السمك الملوث رائحة ومنظراً، مؤكداً بأنه شخصياً لن يشتري سمكاً موضوعاً على الأرض وداسته عشرات الأقدام.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
10:46 PM

بالفيديو من سوق القطيف.. عمالة مخالفة تبيع أسماكاً بجوار المجاري وبين الأقدام

العمالة لا يكترثون لهذه الكارثة الصحية كونهم يبيعونه ويأكله المواطنون

A A A
عبدالحكيم شار - القطيف
4
3,664

أسماك ملقاة بين الأقدام بجوار مياه فاضت بالتلوث، حال يتكرر يومياً في سوق السمك في القطيف.

وكشف أحد مرتادي السوق لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية عن مشهد مياه المجاري التي تجاور صناديق الأسماك المعدة للبيع من قبل العمالة المخالفة والموضوعة على الأرض منذ زمن.

وأشار إلى أن العمالة لا يكترثون لهذه الكارثة الصحية كونهم يبيعونه، ويأكله المواطنون.

ولفت إلى أن مَن يعرف حقيقة الوضع سيشعر بالاشمئزاز ولن يشتري ويأكل من هذا السمك الملوث رائحة ومنظراً، مؤكداً بأنه شخصياً لن يشتري سمكاً موضوعاً على الأرض وداسته عشرات الأقدام.

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