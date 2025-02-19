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مكة.. العثور على مقيم ستيني متوفى في القشبة والشرطة تحقق

تم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالمنطقة

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم من جنسية عربية في منطقة القشبة شرقي مكة المكرمة.

تفصيلاً، تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح صحة بلاغ المواطن، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

وما زال مركز شرطة الشرائع يجري تحقيقات موسعة؛ لمعرفة حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

شرطة العاصمة المقدسة شرطة الشرائع مكة المكرمة

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مكة.. العثور على مقيم ستيني متوفى في القشبة والشرطة تحقق
سبق

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم من جنسية عربية في منطقة القشبة شرقي مكة المكرمة.

تفصيلاً، تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح صحة بلاغ المواطن، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

وما زال مركز شرطة الشرائع يجري تحقيقات موسعة؛ لمعرفة حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:02 PM

مكة.. العثور على مقيم ستيني متوفى في القشبة والشرطة تحقق

تم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالمنطقة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,003

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم من جنسية عربية في منطقة القشبة شرقي مكة المكرمة.

تفصيلاً، تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح صحة بلاغ المواطن، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

وما زال مركز شرطة الشرائع يجري تحقيقات موسعة؛ لمعرفة حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

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