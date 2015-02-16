النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صندوق الاستثمارات يعتزم الاستحواذ على 80% من البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"

قال: الصفقة المحتملة تماشياً مع إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تطوير الابتكار في المملكة

قال #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم، إن الصندوق وعدداً من المستثمرين ينوون الاستحواذ على حصة بنسبة 80% من البنية التحتية الخاصة بأبراج "زين السعودية".

وأضاف الصندوق: تأتي الصفقة المحتملة تماشياً مع إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تطوير الابتكار في المملكة، لتصبح مركزًا عالميًا منافسًا في قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية.

وتابع الصندوق: يُعد قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية أحد القطاعات الإستراتيجية محليًا، التي يسعى الصندوق من خلالها إلى تنمية وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة فيها. كما ستعزّز الصفقة منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية_السعودية_2030.

صندوق الاستثمارات العامة زين السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
صندوق الاستثمارات يعتزم الاستحواذ على 80% من البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"
سبق

قال #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم، إن الصندوق وعدداً من المستثمرين ينوون الاستحواذ على حصة بنسبة 80% من البنية التحتية الخاصة بأبراج "زين السعودية".

وأضاف الصندوق: تأتي الصفقة المحتملة تماشياً مع إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تطوير الابتكار في المملكة، لتصبح مركزًا عالميًا منافسًا في قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية.

وتابع الصندوق: يُعد قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية أحد القطاعات الإستراتيجية محليًا، التي يسعى الصندوق من خلالها إلى تنمية وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة فيها. كما ستعزّز الصفقة منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية_السعودية_2030.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:27 PM

صندوق الاستثمارات يعتزم الاستحواذ على 80% من البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"

قال: الصفقة المحتملة تماشياً مع إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تطوير الابتكار في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,874

قال #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم، إن الصندوق وعدداً من المستثمرين ينوون الاستحواذ على حصة بنسبة 80% من البنية التحتية الخاصة بأبراج "زين السعودية".

وأضاف الصندوق: تأتي الصفقة المحتملة تماشياً مع إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تطوير الابتكار في المملكة، لتصبح مركزًا عالميًا منافسًا في قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية.

وتابع الصندوق: يُعد قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية أحد القطاعات الإستراتيجية محليًا، التي يسعى الصندوق من خلالها إلى تنمية وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة فيها. كما ستعزّز الصفقة منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية_السعودية_2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة