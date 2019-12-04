12 حكماً دولياً وسعودياً يديرون سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

خلال الفترة من 1 - 16 ديسمبر الجاري

تواصلت سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 1 وحتى 16 ديسمبر الجاري، لليوم الرابع على التوالي، وشهدت المنافسات حضوراً لافتاً من عشاق ومحبي هواية الصيد بالصقور.



ويشارك في لجنة التحكيم 12 حكماً دولياً وسعودياً من ذوي الخبرة يديرون سباقات المهرجان طبقاً لمواصفات اتحاد التوقيت العالمي ومسابقات السرعة العالمية، وتشمل المنافسات مسابقة "الملواح" الدعو" 400 متر التي تنقسم إلى فئتين (فرخ، قرناس)، ويشارك فيها الصقور: الحر، شاهين، جير تبع، قرموشة، جير بيور.



يذكر أن آلية التحكيم الخاصة بمنافسات سباقات الصقور تعتمد على أفضل توقيت يقطعه الصقر في مسابقة الـ 400 متر ويدخل فيها بعض الجوانب مثل دفع الصقر للانطلاقة، والخروج عن المسار.