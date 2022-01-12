بالصور "العلا" تبوح بأسرارها.. اكتشاف مواكب جنائزية عمرها 4 آلاف عام

حياة وتكامل في الاجتماعيات

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" عن مواكب جنائزية للسكان الذين عاشوا قديمًا في شمال غرب شبه الجزيرة العربية، وهي عبارة عن مسارات رئيسية محاطة بآلاف المعالم الجنائزية ما يعكس درجة عالية من الترابط الاجتماعي والاقتصادي بين سكان المنطقة في الألفية الثالثة قبل الميلاد.

ونُشرت نتائج الاكتشاف في مجلة "ذا هولوسين" بعد عام من الدراسات التي أجراها فريق جامعة غرب أستراليا، والذي يعمل تحت إشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لتسليط الضوء على حياة السكان القُدامى في شبه الجزيرة العربية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح المدني أنه "كلما عرفنا أكثر عن السكان القدامى لمنطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية كلما استوحينا المزيد في مهمتنا لكشف الطريقة التي كانوا يفكرون بها لافتاً إلى أنهم عاشوا في تناغم مع الطبيعة، وكرّموا أسلافهم وتفاعلوا مع العالم الأوسع.