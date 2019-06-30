نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
"الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسير
نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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"الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-30
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
12:08 AM
"الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسير
نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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