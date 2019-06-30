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"الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسير

نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

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"الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسير
سبق

نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
12:08 AM

"الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,373
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,214
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
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31.1 مليار ..

23 إبريل
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