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الحملة المشتركة تضبط 4068322 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود

انطلقت الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية الخميس 25/ 2/ 1441هـ

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 25/ 2/1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 4068322 مخالفاً، منهم 3179181 مخالفاً لنظام الإقامة، و 625663 مخالفاً لنظام العمل، و 263478 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 70478 شخصاً، 44 % منهم يمنيو الجنسية، و 53 % إثيوبيو الجنسية، و 3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2854 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4630 شخصاً.

هذا وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1644 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1618 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16281 وافداً مخالفاً، منهم 14035 رجلاً، و 2246 امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق 562898 مخالفاً، وإحالة 516564 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 682433 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1014220 مخالفاً.

الحملة المشتركة مخالفي أنظمة الإقامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحملة المشتركة تضبط 4068322 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 25/ 2/1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 4068322 مخالفاً، منهم 3179181 مخالفاً لنظام الإقامة، و 625663 مخالفاً لنظام العمل، و 263478 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 70478 شخصاً، 44 % منهم يمنيو الجنسية، و 53 % إثيوبيو الجنسية، و 3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2854 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4630 شخصاً.

هذا وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1644 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1618 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16281 وافداً مخالفاً، منهم 14035 رجلاً، و 2246 امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق 562898 مخالفاً، وإحالة 516564 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 682433 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1014220 مخالفاً.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
05:36 PM

الحملة المشتركة تضبط 4068322 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود

انطلقت الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية الخميس 25/ 2/ 1441هـ

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 25/ 2/1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 4068322 مخالفاً، منهم 3179181 مخالفاً لنظام الإقامة، و 625663 مخالفاً لنظام العمل، و 263478 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 70478 شخصاً، 44 % منهم يمنيو الجنسية، و 53 % إثيوبيو الجنسية، و 3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2854 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4630 شخصاً.

هذا وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1644 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1618 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16281 وافداً مخالفاً، منهم 14035 رجلاً، و 2246 امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق 562898 مخالفاً، وإحالة 516564 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 682433 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1014220 مخالفاً.

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