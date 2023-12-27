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خطأ و"فضيحة مدوية".. نتائج مخالفة لـ400 اختبار كورونا بأستراليا

سجلت أول وفاة بـ"أوميكرون" وسط ارتفاع كبير في أعداد المصابين

أصدرت إحدى المستشفيات بأستراليا، مئات النتائج الخاطئة لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا.

وأجريت الفحوصات بمستشفى سانت فينسينت في مدينة سيدني، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، على نحو 400 شخص، تم إبلاغهم لاحقًا بأن نتائجهم سلبية؛ في حين أنها كانت في الواقع إيجابية؛ وفقًا لـ"بيزنس إنسايدر".

وذكرت تقارير إعلامية في أستراليا، الاثنين، أن المستشفى أعلن في بيان أن قسم علم الأمراض "سيد باث" أصدر نتائج غير صحيحة؛ بسبب ما يُعتقد أنه "خطأ بشري"؛ مشيرًا إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.

وأكد البيان أنه تم التواصل مع كل المصابين بمجرد اكتشاف المشكلة.

وقال المدير الطبي للوحدة الطبية، أنتوني دودز: إن "سيد باث" كان يعمل على "عدد كبير جدًّا من الاختبارات" يومي 22 و23 ديسمبر.

ويوم الخميس، أعلنت أستراليا عن ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا؛ مما دفع ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تضررًا بالفيروس، إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

والاثنين، أكدت أستراليا تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، وسط ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء في البلاد.

ومع ذلك، امتنعت السلطات في أستراليا عن فرض قيود إضافية، متحدثة عن أن معدل مَن يُنقلون إلى المستشفيات بسبب الوباء لا يزال منخفضًا؛ بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات: إن حالة الوفاة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، يعاني من مشكلات طبية.

ولم تُفصح عن مزيد من المعلومات عن حالة الوفاة هذه، باستثناء أنه أصيب أثناء وجوده في دار رعاية للمسنين، وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

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خطأ و"فضيحة مدوية".. نتائج مخالفة لـ400 اختبار كورونا بأستراليا
سبق

أصدرت إحدى المستشفيات بأستراليا، مئات النتائج الخاطئة لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا.

وأجريت الفحوصات بمستشفى سانت فينسينت في مدينة سيدني، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، على نحو 400 شخص، تم إبلاغهم لاحقًا بأن نتائجهم سلبية؛ في حين أنها كانت في الواقع إيجابية؛ وفقًا لـ"بيزنس إنسايدر".

وذكرت تقارير إعلامية في أستراليا، الاثنين، أن المستشفى أعلن في بيان أن قسم علم الأمراض "سيد باث" أصدر نتائج غير صحيحة؛ بسبب ما يُعتقد أنه "خطأ بشري"؛ مشيرًا إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.

وأكد البيان أنه تم التواصل مع كل المصابين بمجرد اكتشاف المشكلة.

وقال المدير الطبي للوحدة الطبية، أنتوني دودز: إن "سيد باث" كان يعمل على "عدد كبير جدًّا من الاختبارات" يومي 22 و23 ديسمبر.

ويوم الخميس، أعلنت أستراليا عن ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا؛ مما دفع ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تضررًا بالفيروس، إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

والاثنين، أكدت أستراليا تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، وسط ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء في البلاد.

ومع ذلك، امتنعت السلطات في أستراليا عن فرض قيود إضافية، متحدثة عن أن معدل مَن يُنقلون إلى المستشفيات بسبب الوباء لا يزال منخفضًا؛ بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات: إن حالة الوفاة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، يعاني من مشكلات طبية.

ولم تُفصح عن مزيد من المعلومات عن حالة الوفاة هذه، باستثناء أنه أصيب أثناء وجوده في دار رعاية للمسنين، وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:27 AM

خطأ و"فضيحة مدوية".. نتائج مخالفة لـ400 اختبار كورونا بأستراليا

سجلت أول وفاة بـ"أوميكرون" وسط ارتفاع كبير في أعداد المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت إحدى المستشفيات بأستراليا، مئات النتائج الخاطئة لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا.

وأجريت الفحوصات بمستشفى سانت فينسينت في مدينة سيدني، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، على نحو 400 شخص، تم إبلاغهم لاحقًا بأن نتائجهم سلبية؛ في حين أنها كانت في الواقع إيجابية؛ وفقًا لـ"بيزنس إنسايدر".

وذكرت تقارير إعلامية في أستراليا، الاثنين، أن المستشفى أعلن في بيان أن قسم علم الأمراض "سيد باث" أصدر نتائج غير صحيحة؛ بسبب ما يُعتقد أنه "خطأ بشري"؛ مشيرًا إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.

وأكد البيان أنه تم التواصل مع كل المصابين بمجرد اكتشاف المشكلة.

وقال المدير الطبي للوحدة الطبية، أنتوني دودز: إن "سيد باث" كان يعمل على "عدد كبير جدًّا من الاختبارات" يومي 22 و23 ديسمبر.

ويوم الخميس، أعلنت أستراليا عن ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا؛ مما دفع ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تضررًا بالفيروس، إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

والاثنين، أكدت أستراليا تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، وسط ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء في البلاد.

ومع ذلك، امتنعت السلطات في أستراليا عن فرض قيود إضافية، متحدثة عن أن معدل مَن يُنقلون إلى المستشفيات بسبب الوباء لا يزال منخفضًا؛ بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات: إن حالة الوفاة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، يعاني من مشكلات طبية.

ولم تُفصح عن مزيد من المعلومات عن حالة الوفاة هذه، باستثناء أنه أصيب أثناء وجوده في دار رعاية للمسنين، وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

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