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"البيت الأبيض": من المؤسف أن يرفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس الأمريكي

أكد أن الإدارة الأمريكية لا تزال مستمرة دون عائق في جهودها للسلام

قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن من المؤسف أن يرفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس "مايك بنس" خلال جولة مقبلة في المنطقة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقًا لرويترز قال جارود آجين نائب كبير موظفي بنس والمتحدث باسمه: "من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تضيع فرصة مناقشة مستقبل المنطقة، لكن الإدارة لا تزال مستمرة دون عائق في جهودها للمساعدة على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفريقنا للسلام لا يزال يعمل بجد لوضع خطة".

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"البيت الأبيض": من المؤسف أن يرفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس الأمريكي
سبق

قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن من المؤسف أن يرفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس "مايك بنس" خلال جولة مقبلة في المنطقة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقًا لرويترز قال جارود آجين نائب كبير موظفي بنس والمتحدث باسمه: "من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تضيع فرصة مناقشة مستقبل المنطقة، لكن الإدارة لا تزال مستمرة دون عائق في جهودها للمساعدة على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفريقنا للسلام لا يزال يعمل بجد لوضع خطة".

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:18 PM

"البيت الأبيض": من المؤسف أن يرفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس الأمريكي

أكد أن الإدارة الأمريكية لا تزال مستمرة دون عائق في جهودها للسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,601

قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن من المؤسف أن يرفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس "مايك بنس" خلال جولة مقبلة في المنطقة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقًا لرويترز قال جارود آجين نائب كبير موظفي بنس والمتحدث باسمه: "من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تضيع فرصة مناقشة مستقبل المنطقة، لكن الإدارة لا تزال مستمرة دون عائق في جهودها للمساعدة على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفريقنا للسلام لا يزال يعمل بجد لوضع خطة".

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