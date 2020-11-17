النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة والدة المقدم عيد الشمري

توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع.

وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم.

ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة والدة المقدم عيد الشمري
سبق

توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع.

وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم.

ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
05:11 PM

وفاة والدة المقدم عيد الشمري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
286

توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع.

وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم.

ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,885
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,094
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,465
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة