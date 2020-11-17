توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع.
وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم.
ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020.
وفاة والدة المقدم عيد الشمري
توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع.
وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم.
ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020.
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وفاة والدة المقدم عيد الشمريصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-17
توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
05:11 PM
وفاة والدة المقدم عيد الشمري
توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع.
وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم.
ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020.
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