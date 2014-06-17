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"البيئة" تعلن تأسيس الأمانة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور

مهامها إعداد مسوَّدة أولية للخطة الاستراتيجية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب، ومقرها في العاصمة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن تأسيس الأمانة المؤقتة يأتي تنفيذاً للتوصيات الناتجة عن الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور، الذي عُقد في الشهر الماضي بالمدينة المنورة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة "الإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا".

وقد باشرت الأمانة العامة المؤقتة أعمالها مطلع هذا الشهر بوضع خطة عمل لعددٍ من المهام، منها التواصل مع الدول التي تمّت دعوتها للاجتماع التحضيري ولم تحضر لاستكمال إيداع وثائق الانضمام للمجلس، وإعداد مسودّات القوانين واللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لعمل منسوبي المجلس.

وتشمل المهام كذلك إعداد مسوَّدة أولية للخطة الاستراتيجية للمجلس وأهدافه المباشرة وأولويات عمله وهيكله التنظيمي، إضافة إلى إعداد المشاريع المقترحة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين والميزانية المقترحة ومصادرها والجدول الزمني للتنفيذ، والتحضير للاجتماع القادم للمجلس الدولي للتمور وتحديد مكانه وزمانه.

يذكر أنّ المجلس الدولي للتمور عقد جلسةّ في المدينة المنورة بتاريخ 11 رمضان من العام الجاري, بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة العرب والعديد من ممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، بالإضافة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعي، لوضع البرامج والخطط لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية الذي يستحوذ على 78% من الإنتاج العالمي الذي يبلغ حوالي 8.5 ملايين طن.

يأتي هذا التطور بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في تطوير إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها، وزيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعلن تأسيس الأمانة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب، ومقرها في العاصمة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن تأسيس الأمانة المؤقتة يأتي تنفيذاً للتوصيات الناتجة عن الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور، الذي عُقد في الشهر الماضي بالمدينة المنورة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة "الإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا".

وقد باشرت الأمانة العامة المؤقتة أعمالها مطلع هذا الشهر بوضع خطة عمل لعددٍ من المهام، منها التواصل مع الدول التي تمّت دعوتها للاجتماع التحضيري ولم تحضر لاستكمال إيداع وثائق الانضمام للمجلس، وإعداد مسودّات القوانين واللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لعمل منسوبي المجلس.

وتشمل المهام كذلك إعداد مسوَّدة أولية للخطة الاستراتيجية للمجلس وأهدافه المباشرة وأولويات عمله وهيكله التنظيمي، إضافة إلى إعداد المشاريع المقترحة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين والميزانية المقترحة ومصادرها والجدول الزمني للتنفيذ، والتحضير للاجتماع القادم للمجلس الدولي للتمور وتحديد مكانه وزمانه.

يذكر أنّ المجلس الدولي للتمور عقد جلسةّ في المدينة المنورة بتاريخ 11 رمضان من العام الجاري, بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة العرب والعديد من ممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، بالإضافة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعي، لوضع البرامج والخطط لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية الذي يستحوذ على 78% من الإنتاج العالمي الذي يبلغ حوالي 8.5 ملايين طن.

يأتي هذا التطور بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في تطوير إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها، وزيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
04:26 PM

"البيئة" تعلن تأسيس الأمانة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور

مهامها إعداد مسوَّدة أولية للخطة الاستراتيجية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب، ومقرها في العاصمة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن تأسيس الأمانة المؤقتة يأتي تنفيذاً للتوصيات الناتجة عن الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور، الذي عُقد في الشهر الماضي بالمدينة المنورة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة "الإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا".

وقد باشرت الأمانة العامة المؤقتة أعمالها مطلع هذا الشهر بوضع خطة عمل لعددٍ من المهام، منها التواصل مع الدول التي تمّت دعوتها للاجتماع التحضيري ولم تحضر لاستكمال إيداع وثائق الانضمام للمجلس، وإعداد مسودّات القوانين واللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لعمل منسوبي المجلس.

وتشمل المهام كذلك إعداد مسوَّدة أولية للخطة الاستراتيجية للمجلس وأهدافه المباشرة وأولويات عمله وهيكله التنظيمي، إضافة إلى إعداد المشاريع المقترحة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين والميزانية المقترحة ومصادرها والجدول الزمني للتنفيذ، والتحضير للاجتماع القادم للمجلس الدولي للتمور وتحديد مكانه وزمانه.

يذكر أنّ المجلس الدولي للتمور عقد جلسةّ في المدينة المنورة بتاريخ 11 رمضان من العام الجاري, بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة العرب والعديد من ممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، بالإضافة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعي، لوضع البرامج والخطط لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية الذي يستحوذ على 78% من الإنتاج العالمي الذي يبلغ حوالي 8.5 ملايين طن.

يأتي هذا التطور بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في تطوير إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها، وزيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية.

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