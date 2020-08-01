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"الحربي" يعايد نزلاء التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك

لمشاركة النزلاء فرحة العيد والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي بزيارة معايدة لنزلاء مركز التأهيل الشامل، وكذلك لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك الخميس الموافق 10/12/1441هـ.

وهدفت الزيارة إلى مشاركة النزلاء فرحة عيد الأضحى المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال العيد واستمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وبين مدير عام فرع الوزارة أن مشاركة فرحة العيد جاءت ضمن متابعة وتوجيه من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان من أجل إدخال البسمة والبهجة في قلوبهم، مقدمًا شكره لمدير مركز التأهيل الشامل ولدار الملاحظة الاجتماعية والموظفين والموظفات على جهودها في خدمة النزلاء وعلى ما يقومون به من عمل دون كلل أوملل ومن دور إنساني نبيل في خدمة وطنهم وحماية مجتمعهم.

تبوك

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"الحربي" يعايد نزلاء التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك
سبق

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي بزيارة معايدة لنزلاء مركز التأهيل الشامل، وكذلك لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك الخميس الموافق 10/12/1441هـ.

وهدفت الزيارة إلى مشاركة النزلاء فرحة عيد الأضحى المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال العيد واستمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وبين مدير عام فرع الوزارة أن مشاركة فرحة العيد جاءت ضمن متابعة وتوجيه من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان من أجل إدخال البسمة والبهجة في قلوبهم، مقدمًا شكره لمدير مركز التأهيل الشامل ولدار الملاحظة الاجتماعية والموظفين والموظفات على جهودها في خدمة النزلاء وعلى ما يقومون به من عمل دون كلل أوملل ومن دور إنساني نبيل في خدمة وطنهم وحماية مجتمعهم.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
01:16 PM

"الحربي" يعايد نزلاء التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك

لمشاركة النزلاء فرحة العيد والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة

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بدر الجبل - تبوك
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قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي بزيارة معايدة لنزلاء مركز التأهيل الشامل، وكذلك لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك الخميس الموافق 10/12/1441هـ.

وهدفت الزيارة إلى مشاركة النزلاء فرحة عيد الأضحى المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال العيد واستمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وبين مدير عام فرع الوزارة أن مشاركة فرحة العيد جاءت ضمن متابعة وتوجيه من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان من أجل إدخال البسمة والبهجة في قلوبهم، مقدمًا شكره لمدير مركز التأهيل الشامل ولدار الملاحظة الاجتماعية والموظفين والموظفات على جهودها في خدمة النزلاء وعلى ما يقومون به من عمل دون كلل أوملل ومن دور إنساني نبيل في خدمة وطنهم وحماية مجتمعهم.

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