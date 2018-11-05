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بالفيديو.. هدية رجل أعمال سعودي لعامل مصري قضى معه 35 عامًا

تحت شعار "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"

في مشهد إنساني أخوي مؤثر، قرر أحد رجال الأعمال السعوديين، بمدينة نجران، تكريم عامل مصري، عمل معه منذ أكثر من 35 سنة، فقدم له سيارة هدية.

وتحت شعار قوله تعالى "هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ" قالت صحيفة "اليوم السابع"، لا شك أن العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي، علاقة قوية وتاريخية منذ زمن بعيد، وعلاقة الود والاحترام التي تربط بين الشعبين الشقيقين، لها دلائل ومشاهد عديدة.

هذه العلاقة الطيبة، تمثلت في مشهد مؤثر، عندما قرر أحد رجال الأعمال السعوديين، بمدينة نجران، تكريم عامل مصري، عمل معه منذ أكثر من 35 سنة.

وفي مشهد احتفالي طيب، حرص مجموعة من أهالي مدينة نجران، بالمملكة العربية السعودية، على تكريم هذا العامل، في حفل وداع بسيط اجتمع فيه الجيران والأحبّة.

وخلال حفل التكريم فاجأ رجل الأعمال السعودي الحضور بهديته للعامل المصري، التي تمثلت في سيارة جيب تيوتا، تكريماً له على أمانته، ومسيرته في العمل معهم.

وحسب الصحيفة، فقد شارك أحد أبناء مدينة نجران، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، عدة مقاطع فيديو، توثق هذه الاحتفالية بالعامل المصري، وتكريمه من قبل أهالي المدينة، قائلاً: "رجل أعمال من أهل نجران يكرم عاملاً مصرياً ويهديه سيارة بعد أن خدمه 35 سنة، يستاهل المصري، وأرجو النشر ليعرف المصريون أنهم إخوة لنا وهم في قلب كل سعودي، وكل من يحاول التفرقة بيننا لن ينال مراده".

https://www.dailymotion.com/video/x6woip5

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. هدية رجل أعمال سعودي لعامل مصري قضى معه 35 عامًا
سبق

في مشهد إنساني أخوي مؤثر، قرر أحد رجال الأعمال السعوديين، بمدينة نجران، تكريم عامل مصري، عمل معه منذ أكثر من 35 سنة، فقدم له سيارة هدية.

وتحت شعار قوله تعالى "هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ" قالت صحيفة "اليوم السابع"، لا شك أن العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي، علاقة قوية وتاريخية منذ زمن بعيد، وعلاقة الود والاحترام التي تربط بين الشعبين الشقيقين، لها دلائل ومشاهد عديدة.

هذه العلاقة الطيبة، تمثلت في مشهد مؤثر، عندما قرر أحد رجال الأعمال السعوديين، بمدينة نجران، تكريم عامل مصري، عمل معه منذ أكثر من 35 سنة.

وفي مشهد احتفالي طيب، حرص مجموعة من أهالي مدينة نجران، بالمملكة العربية السعودية، على تكريم هذا العامل، في حفل وداع بسيط اجتمع فيه الجيران والأحبّة.

وخلال حفل التكريم فاجأ رجل الأعمال السعودي الحضور بهديته للعامل المصري، التي تمثلت في سيارة جيب تيوتا، تكريماً له على أمانته، ومسيرته في العمل معهم.

وحسب الصحيفة، فقد شارك أحد أبناء مدينة نجران، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، عدة مقاطع فيديو، توثق هذه الاحتفالية بالعامل المصري، وتكريمه من قبل أهالي المدينة، قائلاً: "رجل أعمال من أهل نجران يكرم عاملاً مصرياً ويهديه سيارة بعد أن خدمه 35 سنة، يستاهل المصري، وأرجو النشر ليعرف المصريون أنهم إخوة لنا وهم في قلب كل سعودي، وكل من يحاول التفرقة بيننا لن ينال مراده".

https://www.dailymotion.com/video/x6woip5

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:21 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:14 PM

بالفيديو.. هدية رجل أعمال سعودي لعامل مصري قضى معه 35 عامًا

تحت شعار "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"

A A A
أيمن حسن - الرياض
53
52,909

في مشهد إنساني أخوي مؤثر، قرر أحد رجال الأعمال السعوديين، بمدينة نجران، تكريم عامل مصري، عمل معه منذ أكثر من 35 سنة، فقدم له سيارة هدية.

وتحت شعار قوله تعالى "هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ" قالت صحيفة "اليوم السابع"، لا شك أن العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي، علاقة قوية وتاريخية منذ زمن بعيد، وعلاقة الود والاحترام التي تربط بين الشعبين الشقيقين، لها دلائل ومشاهد عديدة.

هذه العلاقة الطيبة، تمثلت في مشهد مؤثر، عندما قرر أحد رجال الأعمال السعوديين، بمدينة نجران، تكريم عامل مصري، عمل معه منذ أكثر من 35 سنة.

وفي مشهد احتفالي طيب، حرص مجموعة من أهالي مدينة نجران، بالمملكة العربية السعودية، على تكريم هذا العامل، في حفل وداع بسيط اجتمع فيه الجيران والأحبّة.

وخلال حفل التكريم فاجأ رجل الأعمال السعودي الحضور بهديته للعامل المصري، التي تمثلت في سيارة جيب تيوتا، تكريماً له على أمانته، ومسيرته في العمل معهم.

وحسب الصحيفة، فقد شارك أحد أبناء مدينة نجران، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، عدة مقاطع فيديو، توثق هذه الاحتفالية بالعامل المصري، وتكريمه من قبل أهالي المدينة، قائلاً: "رجل أعمال من أهل نجران يكرم عاملاً مصرياً ويهديه سيارة بعد أن خدمه 35 سنة، يستاهل المصري، وأرجو النشر ليعرف المصريون أنهم إخوة لنا وهم في قلب كل سعودي، وكل من يحاول التفرقة بيننا لن ينال مراده".

https://www.dailymotion.com/video/x6woip5

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