"البراك" يفتتح روائع آثار وتاريخ المملكة بالمتحف الوطني بطوكيو

نيابة عن "سلطان بن سلمان" وبمشاركة الإعلام والخارجية وأرامكو

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، أحمد البراك، نيابة عن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ورشة عمل بعنوان "روائع آثار وتاريخ المملكة العربية السعودية"، والتي نظمها المعهد العربي الإسلامي بالمتحف الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، بالتعاون مع سفارة المملكة في طوكيو، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، وشركة أرامكو السعودي، راعي المعرض.

وكانت مشاركة الطلاب السعوديين في المعرض فخر واعتزاز كل سعودي والذين نقلوا انطباعًا حسنًا عن الطلاب السعوديين في اليابان، حيث إن الرسالة وصلت للشعب الياباني من خلال شباب يتحدثون بلغتهم.

وقال الممثل البرلماني لوزارة الخارجية، عضو مجلس النواب في اليابان، مانبو هوريا: سنحت لي فرصة المشاركة في افتتاح المعرض، وكنت سعيداً ومنبهراً بمستوى التنظيم، وأعتبره يومًا تاريخيًا في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة اليابان.

وأعرب رئيس نادي الطلبة السعوديين بطوكيو، الطالب في مرحلة الدكتوراه، عثمان المزيد، عن اعتزازه بإقامة معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور".

وأشار إلى أن مشاركة الطلبة السعوديين في اليابان بالمعرض هو واجب، خاصةً وأن هذا المعرض يعرّف اليابانيين بتاريخ المملكة وحضاراتها.

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من جانبه أوضح الملحق الثقافي باليابان، الدكتور خالد الفرحان، أن المعرض منذ افتتاحه في ٢٣ يناير ٢٠١٨م، شهد إقبالاً كبيرًا من الشعب الياباني، والذي طالما أثار تراث وحضارة المملكة فضولهم لما للسعودية من ثقل ثقافي واقتصادي وسياسي عالمي ومركز قيادي في العالم العربي والإسلامي.

يذكر أن المعرض تقدم فيه أكثر من (466) قطعة أثرية.