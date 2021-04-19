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ما مصير "دوري سوبر أوروبا"؟ قرار لـ 12 نادياً كبيراً والمعارضة رسمية!

"شيناس": الدفاع عن نموذج للرياضة يحرّكه القيم ويقوم على التنوّع والشمول

عارضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قرار 12 نادياً من أهم الأندية الكروية في أوروبا، توصلهم إلى اتفاق لإطلاق مسابقة جديدة، باسم "دوري السوبر الأوروبي".

وأكّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس؛ اليوم، ضرورة الدفاع عن نموذج أوروبي للرياضة يحرّكه القيم ويقوم على التنوّع والشمول، موضحاً أنها عناصر أساسية للرياضة الأوروبية.

وأدانت المجموعة الرياضية في البرلمان الأوروبي -في بيان منفصل - اقتراح "دوري السوبر الأوروبي"، قائلة إنه سيخالف القيم التي تدافع عنها المجموعة.

من جانبها، تقول الأندية صاحبة المبادرة، إنها تتطلع إلى عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للبحث عن أفضل الحلول لبطولة "دوري السوبر الأوروبي" وكرة القدم العالمية.

يأتي إنشاء البطولة الجديدة في وقت أدّت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تسريع تداعي النظام الاقتصادي والتنظيمي لكرة القدم الأوروبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ما مصير "دوري سوبر أوروبا"؟ قرار لـ 12 نادياً كبيراً والمعارضة رسمية!
سبق

عارضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قرار 12 نادياً من أهم الأندية الكروية في أوروبا، توصلهم إلى اتفاق لإطلاق مسابقة جديدة، باسم "دوري السوبر الأوروبي".

وأكّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس؛ اليوم، ضرورة الدفاع عن نموذج أوروبي للرياضة يحرّكه القيم ويقوم على التنوّع والشمول، موضحاً أنها عناصر أساسية للرياضة الأوروبية.

وأدانت المجموعة الرياضية في البرلمان الأوروبي -في بيان منفصل - اقتراح "دوري السوبر الأوروبي"، قائلة إنه سيخالف القيم التي تدافع عنها المجموعة.

من جانبها، تقول الأندية صاحبة المبادرة، إنها تتطلع إلى عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للبحث عن أفضل الحلول لبطولة "دوري السوبر الأوروبي" وكرة القدم العالمية.

يأتي إنشاء البطولة الجديدة في وقت أدّت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تسريع تداعي النظام الاقتصادي والتنظيمي لكرة القدم الأوروبية.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
12:32 PM

ما مصير "دوري سوبر أوروبا"؟ قرار لـ 12 نادياً كبيراً والمعارضة رسمية!

"شيناس": الدفاع عن نموذج للرياضة يحرّكه القيم ويقوم على التنوّع والشمول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عارضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قرار 12 نادياً من أهم الأندية الكروية في أوروبا، توصلهم إلى اتفاق لإطلاق مسابقة جديدة، باسم "دوري السوبر الأوروبي".

وأكّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس؛ اليوم، ضرورة الدفاع عن نموذج أوروبي للرياضة يحرّكه القيم ويقوم على التنوّع والشمول، موضحاً أنها عناصر أساسية للرياضة الأوروبية.

وأدانت المجموعة الرياضية في البرلمان الأوروبي -في بيان منفصل - اقتراح "دوري السوبر الأوروبي"، قائلة إنه سيخالف القيم التي تدافع عنها المجموعة.

من جانبها، تقول الأندية صاحبة المبادرة، إنها تتطلع إلى عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للبحث عن أفضل الحلول لبطولة "دوري السوبر الأوروبي" وكرة القدم العالمية.

يأتي إنشاء البطولة الجديدة في وقت أدّت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تسريع تداعي النظام الاقتصادي والتنظيمي لكرة القدم الأوروبية.

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