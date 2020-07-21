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شرطة مكة: الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 معدة ثقيلة

المتهمون الـ 6 قاموا بتفكيك المسروقات إلى أجزاء قبل بيعها

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة مواطنين، "أعمارهم في العقدين الرابع والخامس".

وقال المتحدث: المتهمون متورطون بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة: الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 معدة ثقيلة
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة مواطنين، "أعمارهم في العقدين الرابع والخامس".

وقال المتحدث: المتهمون متورطون بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
04:39 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
07:18 PM

شرطة مكة: الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 معدة ثقيلة

المتهمون الـ 6 قاموا بتفكيك المسروقات إلى أجزاء قبل بيعها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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2,597

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة مواطنين، "أعمارهم في العقدين الرابع والخامس".

وقال المتحدث: المتهمون متورطون بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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