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"أمير القصيم" يستقبل "الرومي" و"السويل" ويطّلع على التقرير السنوي لجوازات المنطقة

الْتقى أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد الرومي، يرافقه مساعده العميد خالد السويل؛ لتسليمه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها لعام 1440هـ.
واطلع الأمير فيصل بن مشعل، على عدد من الإجراءات للخدمات الإلكترونية التي نفّذتها إدارة جوازات المنطقة، وهي أكثر من 400 ألف خدمة للمواطنين والمقيمين، وخدمة أكثر من 600 ألف مسافر؛ من خلال مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالمنطقة، وكذلك ارتفاع عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين لأكثر من 85% من إجمالي الإجراءات التي تُقدّمها جوازات المنطقة.
وأشاد بالجهود التي يقدّمها مدير ومنسوبو جوازات المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين؛ منوهًا بحِسهم الأمني العالي؛ كونهم يُعتبرون سدًا منيعًا لهذه البلاد المباركة ومقدساتها؛ مبينًا أن العمل على خدمة المواطن والمقيم عملٌ رائد، وأن الجهود التي يقدّمها منسوبو الجوازات، تعكس ثقافة أبناء الوطن الأوفياء.
ونوّه أمير القصيم بما توليه القيادة -أيدها الله- من دعم وعطاء لتعزيز وتطوير الجوانب التقنية كافة داخل مؤسسات الوطن؛ لتسهم في سرعة الأداء وجودة العمل؛ مشيدًا بالتقرير المقدم والتعامل الإيجابي للخدمات المقدمة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.
من جانبه قدّم اللواء الرومي شُكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، على اهتمامه ودعمه ومتابعته لجهود الجوازات بالمنطقة فيما يخدم المواطن والمقيم لإنهاء معاملاتهم بكل يُسر وسهولة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود المقدمة لخدمة الوطن والمواطن.

أمير القصيم إمارة مدينة بريدة جوازات منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمير القصيم" يستقبل "الرومي" و"السويل" ويطّلع على التقرير السنوي لجوازات المنطقة
سبق

الْتقى أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد الرومي، يرافقه مساعده العميد خالد السويل؛ لتسليمه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها لعام 1440هـ.
واطلع الأمير فيصل بن مشعل، على عدد من الإجراءات للخدمات الإلكترونية التي نفّذتها إدارة جوازات المنطقة، وهي أكثر من 400 ألف خدمة للمواطنين والمقيمين، وخدمة أكثر من 600 ألف مسافر؛ من خلال مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالمنطقة، وكذلك ارتفاع عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين لأكثر من 85% من إجمالي الإجراءات التي تُقدّمها جوازات المنطقة.
وأشاد بالجهود التي يقدّمها مدير ومنسوبو جوازات المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين؛ منوهًا بحِسهم الأمني العالي؛ كونهم يُعتبرون سدًا منيعًا لهذه البلاد المباركة ومقدساتها؛ مبينًا أن العمل على خدمة المواطن والمقيم عملٌ رائد، وأن الجهود التي يقدّمها منسوبو الجوازات، تعكس ثقافة أبناء الوطن الأوفياء.
ونوّه أمير القصيم بما توليه القيادة -أيدها الله- من دعم وعطاء لتعزيز وتطوير الجوانب التقنية كافة داخل مؤسسات الوطن؛ لتسهم في سرعة الأداء وجودة العمل؛ مشيدًا بالتقرير المقدم والتعامل الإيجابي للخدمات المقدمة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.
من جانبه قدّم اللواء الرومي شُكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، على اهتمامه ودعمه ومتابعته لجهود الجوازات بالمنطقة فيما يخدم المواطن والمقيم لإنهاء معاملاتهم بكل يُسر وسهولة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود المقدمة لخدمة الوطن والمواطن.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:03 PM

"أمير القصيم" يستقبل "الرومي" و"السويل" ويطّلع على التقرير السنوي لجوازات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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الْتقى أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد الرومي، يرافقه مساعده العميد خالد السويل؛ لتسليمه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها لعام 1440هـ.
واطلع الأمير فيصل بن مشعل، على عدد من الإجراءات للخدمات الإلكترونية التي نفّذتها إدارة جوازات المنطقة، وهي أكثر من 400 ألف خدمة للمواطنين والمقيمين، وخدمة أكثر من 600 ألف مسافر؛ من خلال مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالمنطقة، وكذلك ارتفاع عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين لأكثر من 85% من إجمالي الإجراءات التي تُقدّمها جوازات المنطقة.
وأشاد بالجهود التي يقدّمها مدير ومنسوبو جوازات المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين؛ منوهًا بحِسهم الأمني العالي؛ كونهم يُعتبرون سدًا منيعًا لهذه البلاد المباركة ومقدساتها؛ مبينًا أن العمل على خدمة المواطن والمقيم عملٌ رائد، وأن الجهود التي يقدّمها منسوبو الجوازات، تعكس ثقافة أبناء الوطن الأوفياء.
ونوّه أمير القصيم بما توليه القيادة -أيدها الله- من دعم وعطاء لتعزيز وتطوير الجوانب التقنية كافة داخل مؤسسات الوطن؛ لتسهم في سرعة الأداء وجودة العمل؛ مشيدًا بالتقرير المقدم والتعامل الإيجابي للخدمات المقدمة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.
من جانبه قدّم اللواء الرومي شُكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، على اهتمامه ودعمه ومتابعته لجهود الجوازات بالمنطقة فيما يخدم المواطن والمقيم لإنهاء معاملاتهم بكل يُسر وسهولة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود المقدمة لخدمة الوطن والمواطن.

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