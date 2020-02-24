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مدير جامعة جازان يُدشن خدمات تقنية وإلكترونية حديثة

لتسهيل المعاملات الإدارية والأكاديمية

دشن مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، في مكتبه، صباح اليوم، عددًا من أنظمة وخدمات عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، لتسهيل الإجراءات في كثير من المعاملات الإدارية والأكاديمية.

وقال الدكتور "القحطاني"، خلال حفل التدشين، إن الخدمات الجديدة للعمادة تعمل على توفير الجهد والوقت على المستخدم، وضمان سير العمل بمرونة ودقة، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تطبيق ودعم التحول الرقمي بما يسهل على المستفيدين أعمالهم.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، الدكتور إبراهيم غاشم، أن التحديث والتطوير في منظومة تقنية المعلومات للجامعة، يضم العديد من الخدمات الإدارية الجديدة من أهمها نظام الاتصالات الإدارية اللاورقي، والذي يهدف إلى الرفع بالخطابات إلكترونيًا دون الحاجة للأرشفة، إضافة إلى نظام دعم القرارات EDSS Executive Decision Support System، وهو نظام يخدم قيادات الجامعة لاتخاذ القرارات ويضم العديد من التقارير الأكاديمية والإدارية.

وأضاف الدكتور "غاشم" أن الجامعة استحدثت نظامًا جديدًا، ضمن هذه الخدمات وهو نظام المناصب، الذي يسهل عمليات رفع الترشيحات والتعيينات لقرارات التعيين على مناصب الجامعة الأكاديمية والإدارية ومتابعتها إلكترونيًا.

وقال الدكتور "غاشم" إن نظام الأداء الوظيفي سيكون إلكترونيًا بالكامل، مضيفًا أنه نظام لتقييم الأداء الوظيفي، بحسب الأهداف المرفوعة للموظف في النظام وحساب نسبة الإنجاز لتلك الأهداف، إضافة إلى نظام الدورات والورش التدريبية الذي يعمل على تسجيل (منسوبي الجامعة)، والتحكم في الفرز وإصدار الشهادات وعرض وإصدار التقارير للدورات والورش إلكترونيًا.

مدير جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة جازان يُدشن خدمات تقنية وإلكترونية حديثة
سبق

دشن مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، في مكتبه، صباح اليوم، عددًا من أنظمة وخدمات عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، لتسهيل الإجراءات في كثير من المعاملات الإدارية والأكاديمية.

وقال الدكتور "القحطاني"، خلال حفل التدشين، إن الخدمات الجديدة للعمادة تعمل على توفير الجهد والوقت على المستخدم، وضمان سير العمل بمرونة ودقة، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تطبيق ودعم التحول الرقمي بما يسهل على المستفيدين أعمالهم.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، الدكتور إبراهيم غاشم، أن التحديث والتطوير في منظومة تقنية المعلومات للجامعة، يضم العديد من الخدمات الإدارية الجديدة من أهمها نظام الاتصالات الإدارية اللاورقي، والذي يهدف إلى الرفع بالخطابات إلكترونيًا دون الحاجة للأرشفة، إضافة إلى نظام دعم القرارات EDSS Executive Decision Support System، وهو نظام يخدم قيادات الجامعة لاتخاذ القرارات ويضم العديد من التقارير الأكاديمية والإدارية.

وأضاف الدكتور "غاشم" أن الجامعة استحدثت نظامًا جديدًا، ضمن هذه الخدمات وهو نظام المناصب، الذي يسهل عمليات رفع الترشيحات والتعيينات لقرارات التعيين على مناصب الجامعة الأكاديمية والإدارية ومتابعتها إلكترونيًا.

وقال الدكتور "غاشم" إن نظام الأداء الوظيفي سيكون إلكترونيًا بالكامل، مضيفًا أنه نظام لتقييم الأداء الوظيفي، بحسب الأهداف المرفوعة للموظف في النظام وحساب نسبة الإنجاز لتلك الأهداف، إضافة إلى نظام الدورات والورش التدريبية الذي يعمل على تسجيل (منسوبي الجامعة)، والتحكم في الفرز وإصدار الشهادات وعرض وإصدار التقارير للدورات والورش إلكترونيًا.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:04 PM

مدير جامعة جازان يُدشن خدمات تقنية وإلكترونية حديثة

لتسهيل المعاملات الإدارية والأكاديمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، في مكتبه، صباح اليوم، عددًا من أنظمة وخدمات عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، لتسهيل الإجراءات في كثير من المعاملات الإدارية والأكاديمية.

وقال الدكتور "القحطاني"، خلال حفل التدشين، إن الخدمات الجديدة للعمادة تعمل على توفير الجهد والوقت على المستخدم، وضمان سير العمل بمرونة ودقة، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تطبيق ودعم التحول الرقمي بما يسهل على المستفيدين أعمالهم.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، الدكتور إبراهيم غاشم، أن التحديث والتطوير في منظومة تقنية المعلومات للجامعة، يضم العديد من الخدمات الإدارية الجديدة من أهمها نظام الاتصالات الإدارية اللاورقي، والذي يهدف إلى الرفع بالخطابات إلكترونيًا دون الحاجة للأرشفة، إضافة إلى نظام دعم القرارات EDSS Executive Decision Support System، وهو نظام يخدم قيادات الجامعة لاتخاذ القرارات ويضم العديد من التقارير الأكاديمية والإدارية.

وأضاف الدكتور "غاشم" أن الجامعة استحدثت نظامًا جديدًا، ضمن هذه الخدمات وهو نظام المناصب، الذي يسهل عمليات رفع الترشيحات والتعيينات لقرارات التعيين على مناصب الجامعة الأكاديمية والإدارية ومتابعتها إلكترونيًا.

وقال الدكتور "غاشم" إن نظام الأداء الوظيفي سيكون إلكترونيًا بالكامل، مضيفًا أنه نظام لتقييم الأداء الوظيفي، بحسب الأهداف المرفوعة للموظف في النظام وحساب نسبة الإنجاز لتلك الأهداف، إضافة إلى نظام الدورات والورش التدريبية الذي يعمل على تسجيل (منسوبي الجامعة)، والتحكم في الفرز وإصدار الشهادات وعرض وإصدار التقارير للدورات والورش إلكترونيًا.

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