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"كورونا" يتسلل إلى الصين على عبوات حبار مستورد من روسيا

دعت المشترين إلى إجراء الفحص

أعلنت السلطات الصحية في مدينة فويي بإقليم جيلين شمال شرق الصين، اليوم (الأحد)، أنها رصدت فيروس كورونا المستجد على عبوة حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه على الخضوع لفحص الفيروس.

وبيّن مكتب الصحة في مدينة فويي، على حسابه الرسمي على موقع وي تشات، أن إحدى تلك العبوات وصلت إلى المدينة عبر تشانغتشون عاصمة الإقليم.

ودعا المكتب ممن اشتروا الحبار المستورد من متجر محلي لبيع المأكولات البحرية المجمدة في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس (آب) وتناولوه، بأن يبلغوا سلطات الحي ويسعوا للحصول على فحص "كوفيد-19"، وفقًا لـ "رويترز".

من ناحية أخرى، أوضح مكتب مدينة تشانغتشون للحماية من "كوفيد-19" أن الحبار جرى استيراده من روسيا من خلال شركة في مدينة هانتشون وجُلب إلى عاصمة الإقليم.

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"كورونا" يتسلل إلى الصين على عبوات حبار مستورد من روسيا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في مدينة فويي بإقليم جيلين شمال شرق الصين، اليوم (الأحد)، أنها رصدت فيروس كورونا المستجد على عبوة حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه على الخضوع لفحص الفيروس.

وبيّن مكتب الصحة في مدينة فويي، على حسابه الرسمي على موقع وي تشات، أن إحدى تلك العبوات وصلت إلى المدينة عبر تشانغتشون عاصمة الإقليم.

ودعا المكتب ممن اشتروا الحبار المستورد من متجر محلي لبيع المأكولات البحرية المجمدة في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس (آب) وتناولوه، بأن يبلغوا سلطات الحي ويسعوا للحصول على فحص "كوفيد-19"، وفقًا لـ "رويترز".

من ناحية أخرى، أوضح مكتب مدينة تشانغتشون للحماية من "كوفيد-19" أن الحبار جرى استيراده من روسيا من خلال شركة في مدينة هانتشون وجُلب إلى عاصمة الإقليم.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:44 PM

"كورونا" يتسلل إلى الصين على عبوات حبار مستورد من روسيا

دعت المشترين إلى إجراء الفحص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في مدينة فويي بإقليم جيلين شمال شرق الصين، اليوم (الأحد)، أنها رصدت فيروس كورونا المستجد على عبوة حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه على الخضوع لفحص الفيروس.

وبيّن مكتب الصحة في مدينة فويي، على حسابه الرسمي على موقع وي تشات، أن إحدى تلك العبوات وصلت إلى المدينة عبر تشانغتشون عاصمة الإقليم.

ودعا المكتب ممن اشتروا الحبار المستورد من متجر محلي لبيع المأكولات البحرية المجمدة في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس (آب) وتناولوه، بأن يبلغوا سلطات الحي ويسعوا للحصول على فحص "كوفيد-19"، وفقًا لـ "رويترز".

من ناحية أخرى، أوضح مكتب مدينة تشانغتشون للحماية من "كوفيد-19" أن الحبار جرى استيراده من روسيا من خلال شركة في مدينة هانتشون وجُلب إلى عاصمة الإقليم.

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