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"الزكاة والدخل" تدعو منتجي السلع الانتقائية لتقديم إقراراتهم قبل 15 يوليو

قالت: تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لمنتجي السلع الانتقائية بالالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2018م والتي تمثل شهري مايو و يونيو الماضيين وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو الحالي.


وأكدت الهيئة في بيان لها على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، ( gazt.gov.sa) وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.


وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.


وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى خمسين ألف ريال.


يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الاضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017 م.

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"الزكاة والدخل" تدعو منتجي السلع الانتقائية لتقديم إقراراتهم قبل 15 يوليو
سبق

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لمنتجي السلع الانتقائية بالالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2018م والتي تمثل شهري مايو و يونيو الماضيين وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو الحالي.


وأكدت الهيئة في بيان لها على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، ( gazt.gov.sa) وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.


وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.


وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى خمسين ألف ريال.


يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الاضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017 م.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
03:06 PM

"الزكاة والدخل" تدعو منتجي السلع الانتقائية لتقديم إقراراتهم قبل 15 يوليو

قالت: تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لمنتجي السلع الانتقائية بالالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2018م والتي تمثل شهري مايو و يونيو الماضيين وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو الحالي.


وأكدت الهيئة في بيان لها على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، ( gazt.gov.sa) وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.


وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.


وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى خمسين ألف ريال.


يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الاضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017 م.

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