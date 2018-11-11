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مصادر "سبق": المدرب "ليوناردو جارديم".. حائر بين النصر والدوري الصيني

منذ أن تم الإعلان عن إقالة الأوروغوياني دانييل كارينيو من قيادة الدفة الفنية للنصر، حتى تحول الشارع الرياضي النصراوي لمسرح لعرض السير الذاتية لمدربين عدة.

البداية كانت مع البرتغالي فيتور بيريرا، ثم الأرجنتيني فرانك كوديلكا، والهولندي فان مارفيك، وأخيراً وليس آخراً تردد اسم البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لموناكو الفرنسي.

مصادر "سبق" الخاصة تكشف أن المدير الفني القادم سيكون أوروبي الجنسية، وصاحب اسم مرموق، لكن ستكون المشكلة الأكبر والأضخم هي المقابل المادي الذي يحصل عليه المدرب.

مصادر خاصة لـ"سبق" قريبة الصلة للغاية من البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق قالت إن وجهة المدرب القادمة المحتملة ستكون للدوري الصيني، وإن احتمالية قيادته للنصر ضعيفة؛ لكون راتبه مرتفعاً للغاية، إلا إذا كانت إدارة العالمي مستعدة لتقبل هذا الراتب الضخم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مصادر "سبق": المدرب "ليوناردو جارديم".. حائر بين النصر والدوري الصيني
سبق

منذ أن تم الإعلان عن إقالة الأوروغوياني دانييل كارينيو من قيادة الدفة الفنية للنصر، حتى تحول الشارع الرياضي النصراوي لمسرح لعرض السير الذاتية لمدربين عدة.

البداية كانت مع البرتغالي فيتور بيريرا، ثم الأرجنتيني فرانك كوديلكا، والهولندي فان مارفيك، وأخيراً وليس آخراً تردد اسم البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لموناكو الفرنسي.

مصادر "سبق" الخاصة تكشف أن المدير الفني القادم سيكون أوروبي الجنسية، وصاحب اسم مرموق، لكن ستكون المشكلة الأكبر والأضخم هي المقابل المادي الذي يحصل عليه المدرب.

مصادر خاصة لـ"سبق" قريبة الصلة للغاية من البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق قالت إن وجهة المدرب القادمة المحتملة ستكون للدوري الصيني، وإن احتمالية قيادته للنصر ضعيفة؛ لكون راتبه مرتفعاً للغاية، إلا إذا كانت إدارة العالمي مستعدة لتقبل هذا الراتب الضخم.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
02:45 PM

مصادر "سبق": المدرب "ليوناردو جارديم".. حائر بين النصر والدوري الصيني

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محمد السيّد - الرياض
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2,579

منذ أن تم الإعلان عن إقالة الأوروغوياني دانييل كارينيو من قيادة الدفة الفنية للنصر، حتى تحول الشارع الرياضي النصراوي لمسرح لعرض السير الذاتية لمدربين عدة.

البداية كانت مع البرتغالي فيتور بيريرا، ثم الأرجنتيني فرانك كوديلكا، والهولندي فان مارفيك، وأخيراً وليس آخراً تردد اسم البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لموناكو الفرنسي.

مصادر "سبق" الخاصة تكشف أن المدير الفني القادم سيكون أوروبي الجنسية، وصاحب اسم مرموق، لكن ستكون المشكلة الأكبر والأضخم هي المقابل المادي الذي يحصل عليه المدرب.

مصادر خاصة لـ"سبق" قريبة الصلة للغاية من البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق قالت إن وجهة المدرب القادمة المحتملة ستكون للدوري الصيني، وإن احتمالية قيادته للنصر ضعيفة؛ لكون راتبه مرتفعاً للغاية، إلا إذا كانت إدارة العالمي مستعدة لتقبل هذا الراتب الضخم.

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