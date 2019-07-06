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"الخطوط السعودية".. الناقل الرسمي لمهرجان الورد والفاكهة بتبوك

في إطار السعي لإبراز المقومات السياحية والثقافية والزراعية بالمنطقة

تشارك الخطوط السعودية في دعم ورعاية مهرجان الورد والفاكهة بتبوك كناقل رسمي لضيوفه والمشاركين فيه، ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهودها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية للناقل الوطني الذي يرعى العديد من المناسبات السياحية والفعاليات المجتمعية والموسمية الأخرى في مختلف مناطق المملكة.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم الأربعاء القادم السابع من ذي القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م برعاية أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وتستمر فعالياته 20 يوماً؛ بهدف إبراز المقومات السياحية والثقافية والزراعية في المنطقة.

ويقام المهرجان في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وسيظهر هذا العام بحلة جديدة، ويتضمن العديد من الأجنحة والأقسام المتنوعة؛ لتسليط الضوء على مقومات منطقة تبوك في المجالات الزراعية والثقافية والسياحية.

وسيشهد تقديم عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتوفير أنشطة تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"الخطوط السعودية".. الناقل الرسمي لمهرجان الورد والفاكهة بتبوك
سبق

تشارك الخطوط السعودية في دعم ورعاية مهرجان الورد والفاكهة بتبوك كناقل رسمي لضيوفه والمشاركين فيه، ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهودها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية للناقل الوطني الذي يرعى العديد من المناسبات السياحية والفعاليات المجتمعية والموسمية الأخرى في مختلف مناطق المملكة.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم الأربعاء القادم السابع من ذي القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م برعاية أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وتستمر فعالياته 20 يوماً؛ بهدف إبراز المقومات السياحية والثقافية والزراعية في المنطقة.

ويقام المهرجان في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وسيظهر هذا العام بحلة جديدة، ويتضمن العديد من الأجنحة والأقسام المتنوعة؛ لتسليط الضوء على مقومات منطقة تبوك في المجالات الزراعية والثقافية والسياحية.

وسيشهد تقديم عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتوفير أنشطة تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
05:18 PM

"الخطوط السعودية".. الناقل الرسمي لمهرجان الورد والفاكهة بتبوك

في إطار السعي لإبراز المقومات السياحية والثقافية والزراعية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تشارك الخطوط السعودية في دعم ورعاية مهرجان الورد والفاكهة بتبوك كناقل رسمي لضيوفه والمشاركين فيه، ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهودها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية للناقل الوطني الذي يرعى العديد من المناسبات السياحية والفعاليات المجتمعية والموسمية الأخرى في مختلف مناطق المملكة.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم الأربعاء القادم السابع من ذي القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م برعاية أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وتستمر فعالياته 20 يوماً؛ بهدف إبراز المقومات السياحية والثقافية والزراعية في المنطقة.

ويقام المهرجان في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وسيظهر هذا العام بحلة جديدة، ويتضمن العديد من الأجنحة والأقسام المتنوعة؛ لتسليط الضوء على مقومات منطقة تبوك في المجالات الزراعية والثقافية والسياحية.

وسيشهد تقديم عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتوفير أنشطة تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,669
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,490
29 مليار ..

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