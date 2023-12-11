مسؤولو "المالية" يزورون فرع مكة ويستمعون لآراء ومقترحات منسوبيه

تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتلمس احتياجات المواطنين في فروع ومكاتب الوزارة

قام وفد من وزارة المالية اليوم الأحد 22 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 10 ديسمبر 2017 م، بزيارة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. وتكون الوفد من وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان، ووكيل الوزارة لشؤون الإيرادات طارق الشهيب، ومدير التطوير الإداري والموارد البشرية في الوزارة نواف الضبيب.

وفي التفاصيل، جاءت الزيارة إنفاذًا لتوجيهات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بتفقد أحوال فروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في مناطق السعودية، وتلمس احتياجات المواطنين فيها.

وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم مقر الفرع علي آل مقبول المستشار المالي والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن دور الفرع، والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

عقب ذلك اجتمع الوفد بمسؤولي وموظفي فرع الوزارة، وناقشوا خلال الاجتماع توجهات وزارة المالية الاستراتيجية، التي تؤرخ لنقلة نوعية في أعمالها وتوجهاتها وأسلوب أدائها في ضوء رؤية السعودية 2030، باعتبار الوزارة تضطلع بدور مهم وفاعل في تحقيق هذه الرؤية؛ ولذلك أعدت استراتيجيتها الجديدة بـ(رؤيتها) الرامية إلى تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030م.

واستمع الوفد خلال الزيارة لآراء الموظفين ومقترحاتهم، وأكدوا أن توجيهات وزير المالية تقضي برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بفروعها المنتشرة بالسعودية، والتنسيق بشكل دائم مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خدمة المستفيدين كافة، وتسهيل أمورهم.

بعد ذلك قام المسؤولون بتفقد الفرع، وقاموا بجولة، التقوا خلالها المراجعين، واستمعوا لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجهوا بسرعة إنهائها.