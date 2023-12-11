النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسؤولو "المالية" يزورون فرع مكة ويستمعون لآراء ومقترحات منسوبيه

تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتلمس احتياجات المواطنين في فروع ومكاتب الوزارة

قام وفد من وزارة المالية اليوم الأحد 22 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 10 ديسمبر 2017 م، بزيارة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. وتكون الوفد من وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان، ووكيل الوزارة لشؤون الإيرادات طارق الشهيب، ومدير التطوير الإداري والموارد البشرية في الوزارة نواف الضبيب.

وفي التفاصيل، جاءت الزيارة إنفاذًا لتوجيهات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بتفقد أحوال فروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في مناطق السعودية، وتلمس احتياجات المواطنين فيها.

وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم مقر الفرع علي آل مقبول المستشار المالي والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن دور الفرع، والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

عقب ذلك اجتمع الوفد بمسؤولي وموظفي فرع الوزارة، وناقشوا خلال الاجتماع توجهات وزارة المالية الاستراتيجية، التي تؤرخ لنقلة نوعية في أعمالها وتوجهاتها وأسلوب أدائها في ضوء رؤية السعودية 2030، باعتبار الوزارة تضطلع بدور مهم وفاعل في تحقيق هذه الرؤية؛ ولذلك أعدت استراتيجيتها الجديدة بـ(رؤيتها) الرامية إلى تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030م.

واستمع الوفد خلال الزيارة لآراء الموظفين ومقترحاتهم، وأكدوا أن توجيهات وزير المالية تقضي برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بفروعها المنتشرة بالسعودية، والتنسيق بشكل دائم مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خدمة المستفيدين كافة، وتسهيل أمورهم.

بعد ذلك قام المسؤولون بتفقد الفرع، وقاموا بجولة، التقوا خلالها المراجعين، واستمعوا لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجهوا بسرعة إنهائها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مسؤولو "المالية" يزورون فرع مكة ويستمعون لآراء ومقترحات منسوبيه
سبق

قام وفد من وزارة المالية اليوم الأحد 22 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 10 ديسمبر 2017 م، بزيارة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. وتكون الوفد من وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان، ووكيل الوزارة لشؤون الإيرادات طارق الشهيب، ومدير التطوير الإداري والموارد البشرية في الوزارة نواف الضبيب.

وفي التفاصيل، جاءت الزيارة إنفاذًا لتوجيهات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بتفقد أحوال فروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في مناطق السعودية، وتلمس احتياجات المواطنين فيها.

وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم مقر الفرع علي آل مقبول المستشار المالي والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن دور الفرع، والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

عقب ذلك اجتمع الوفد بمسؤولي وموظفي فرع الوزارة، وناقشوا خلال الاجتماع توجهات وزارة المالية الاستراتيجية، التي تؤرخ لنقلة نوعية في أعمالها وتوجهاتها وأسلوب أدائها في ضوء رؤية السعودية 2030، باعتبار الوزارة تضطلع بدور مهم وفاعل في تحقيق هذه الرؤية؛ ولذلك أعدت استراتيجيتها الجديدة بـ(رؤيتها) الرامية إلى تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030م.

واستمع الوفد خلال الزيارة لآراء الموظفين ومقترحاتهم، وأكدوا أن توجيهات وزير المالية تقضي برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بفروعها المنتشرة بالسعودية، والتنسيق بشكل دائم مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خدمة المستفيدين كافة، وتسهيل أمورهم.

بعد ذلك قام المسؤولون بتفقد الفرع، وقاموا بجولة، التقوا خلالها المراجعين، واستمعوا لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجهوا بسرعة إنهائها.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
10:17 PM

مسؤولو "المالية" يزورون فرع مكة ويستمعون لآراء ومقترحات منسوبيه

تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتلمس احتياجات المواطنين في فروع ومكاتب الوزارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,232

قام وفد من وزارة المالية اليوم الأحد 22 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 10 ديسمبر 2017 م، بزيارة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. وتكون الوفد من وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان، ووكيل الوزارة لشؤون الإيرادات طارق الشهيب، ومدير التطوير الإداري والموارد البشرية في الوزارة نواف الضبيب.

وفي التفاصيل، جاءت الزيارة إنفاذًا لتوجيهات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بتفقد أحوال فروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في مناطق السعودية، وتلمس احتياجات المواطنين فيها.

وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم مقر الفرع علي آل مقبول المستشار المالي والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن دور الفرع، والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

عقب ذلك اجتمع الوفد بمسؤولي وموظفي فرع الوزارة، وناقشوا خلال الاجتماع توجهات وزارة المالية الاستراتيجية، التي تؤرخ لنقلة نوعية في أعمالها وتوجهاتها وأسلوب أدائها في ضوء رؤية السعودية 2030، باعتبار الوزارة تضطلع بدور مهم وفاعل في تحقيق هذه الرؤية؛ ولذلك أعدت استراتيجيتها الجديدة بـ(رؤيتها) الرامية إلى تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030م.

واستمع الوفد خلال الزيارة لآراء الموظفين ومقترحاتهم، وأكدوا أن توجيهات وزير المالية تقضي برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بفروعها المنتشرة بالسعودية، والتنسيق بشكل دائم مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خدمة المستفيدين كافة، وتسهيل أمورهم.

بعد ذلك قام المسؤولون بتفقد الفرع، وقاموا بجولة، التقوا خلالها المراجعين، واستمعوا لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجهوا بسرعة إنهائها.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,200
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,636
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,812
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,434

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة