النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرويلي" يحضر اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان الخليج بمسقط

"النبهاني": هدفنا تقوية أواصر التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق له؛ اجتماع الدورة "16" للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، اليوم، بمشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي آل علي.

وفي مستهلِّ أعمال الاجتماع، ألقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني؛ كلمة رحب من خلالها بالمشاركين ونقل لهم تحيات الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

وقال: هذه الاجتماعات تعمل دائمًا على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ونقدّم الشكر لجميع المشاركين في هذا الاجتماع.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا، يأتي لوضع المزيد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وخاصة بعد تفعيل القيادة العسكرية الموحدة.

ووجّه الشكر والتقدير لرؤساء الأركان على جهودهم ودعمهم الدائم والمستمر لمنجزات العمل العسكري الخليجي المشترك.

اللجنة العسكرية رؤساء أركان الخليج مسقط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرويلي" يحضر اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان الخليج بمسقط
سبق

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق له؛ اجتماع الدورة "16" للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، اليوم، بمشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي آل علي.

وفي مستهلِّ أعمال الاجتماع، ألقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني؛ كلمة رحب من خلالها بالمشاركين ونقل لهم تحيات الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

وقال: هذه الاجتماعات تعمل دائمًا على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ونقدّم الشكر لجميع المشاركين في هذا الاجتماع.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا، يأتي لوضع المزيد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وخاصة بعد تفعيل القيادة العسكرية الموحدة.

ووجّه الشكر والتقدير لرؤساء الأركان على جهودهم ودعمهم الدائم والمستمر لمنجزات العمل العسكري الخليجي المشترك.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
06:04 PM

"الرويلي" يحضر اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان الخليج بمسقط

"النبهاني": هدفنا تقوية أواصر التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
1
3,351

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق له؛ اجتماع الدورة "16" للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، اليوم، بمشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي آل علي.

وفي مستهلِّ أعمال الاجتماع، ألقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني؛ كلمة رحب من خلالها بالمشاركين ونقل لهم تحيات الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

وقال: هذه الاجتماعات تعمل دائمًا على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ونقدّم الشكر لجميع المشاركين في هذا الاجتماع.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا، يأتي لوضع المزيد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وخاصة بعد تفعيل القيادة العسكرية الموحدة.

ووجّه الشكر والتقدير لرؤساء الأركان على جهودهم ودعمهم الدائم والمستمر لمنجزات العمل العسكري الخليجي المشترك.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,897
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,653
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,762
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,445

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة