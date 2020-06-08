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لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تناقش تقرير هيئة رعاية ذوي الإعاقة

خلال اجتماع عن بُعد بمشاركة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الحيدري

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.

وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع ما تمّ إنجازه من الأولويات التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع المطروحة في اجتماعها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تناقش تقرير هيئة رعاية ذوي الإعاقة
سبق

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.

وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع ما تمّ إنجازه من الأولويات التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع المطروحة في اجتماعها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
01:02 PM

لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تناقش تقرير هيئة رعاية ذوي الإعاقة

خلال اجتماع عن بُعد بمشاركة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الحيدري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.

وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع ما تمّ إنجازه من الأولويات التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع المطروحة في اجتماعها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

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