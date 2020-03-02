"الصحة العراقية" تكتشف حالتَي إصابة جديدتين بـ "كورونا"

يرقدان حالياً في إحدى مؤسساتها الخاصة لمتابعة وضعهما

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، اكتشاف حالتَي إصابة جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في العاصمة.

وقالت في بيان صحفي، إن المصابين يرقدان الآن في إحدى مؤسساتها الخاصة من أجل متابعة وضعهما الصحي.

وبهاتين الإصابتين، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، إلى 21 إصابة مؤكدة، جميعها لعراقيين وافدين من إيران, باستثناء إصابة واحدة لشخص إيراني.