انطلاق أعمال ندوة الجهود السعودية في إعداد مواد تعليم "العربية" بجامعة الطائف

انطلقت اليوم أعمال الندوة العلمية (الجهود السعودية في إعداد مواد تعليم العربية لغة ثانية)، والتي تنظمها جامعة الطائف، ممثلة بكلية الآداب، بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

وتنعقد أعمال الندوة بالتزامن مع انعقاد ملتقى عمداء معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومديري وحداتها.

وأوضح عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة الإشرافية على وحدة تعليم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الطائف، الدكتور نايف البراق، بأن هذه الندوة يعوّل عليها لتكون نقطة تأمل للمنجز الكبير السابق، وانطلاقة نحو أعمال أخرى متسقة مع المرحلة العلمية والتطورات المنهجية.

وبين الدكتور "البراق" أن الندوة تستهدف عددًا من الأهداف، منها: تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في ميدان تعليم العربية لغة ثانية وإعداد مواد تعليمها، ورصد الجهود السعودية في إعداد مواد تعليم العربية لغة ثانية، ومناقشة الأطر العلمية والتجارب العالمية في إعداد مواد تعليم اللغة لغة ثانية، والتعريف بالمشروعات والمبادرات السعودية الحديثة في مجال إعداد مواد تعليم العربية لغة ثانية، والبناء التراكمي في مجال إعداد مواد تعليم العربية لغة ثانية.

وذكر عميد كلية الآداب بجامعة الطائف أن الندوة تحظى بمشاركة مجموعة من كبار المختصين في هذا المجال، وقيادات المؤسسات اللغوية.

ونوه الدكتور "البراق" بأن الندوة تعقد بالتزامن مع انعقاد الملتقى الدوري لعمداء معاهد تعليم العربية للناطقين بغيرها، ومديري وحداتها؛ إذ سيدور النقاش في هذه الدورة حول محاور متنوعة، منها: آليات دعم الوحدات الناشئة في مجال المقررات التعليمية، وغيرها من المجالات، ومناقشة حقل التدريب اللغوي، والجهود التكاملية بين المركز والوحدات في هذا الحقل المهم.