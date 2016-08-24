وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-24 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:49 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع قال: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.