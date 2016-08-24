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تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع

قال: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
09:49 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع

قال: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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