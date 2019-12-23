خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا بامبانغ سوساتيو، يرافقه عدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراضُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين؛ وبخاصة آفاق التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.