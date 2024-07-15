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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح أتربة نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
09:12 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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