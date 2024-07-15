رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 7 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
رياح
أتربة
نجران
الأرصاد
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-15
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
09:12 AM
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 7 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.