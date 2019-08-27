جامعة المؤسس تشهد تتويج 72 طبيباً وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية

"الآغا" يؤكد: اختيار مستشفى جامعة المؤسس يعكس المستوى المتقدم له

عُقد بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة للمرة الـ23 في المملكة ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، فعاليات اختبار الجزء النهائي لزمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال، وتم تتويج وتخريج 72 طبيباً وطبيبة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا: اختيار الكلية الملكية البريطانية لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مقرًا للاختبار يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأشار إلى مشاركة 12 ممتحناً من الجامعات والمستشفيات البريطانية والمملكة وبعض الدول العربية في الاختبار.

وأردف "الأغا": الكلية الملكية البريطانية تعقد هذا الامتحان بشكل دوري، مما يسهّل على الأطباء الراغبين في أداء الامتحان سهولة الحضور للامتحان في مدينة جدة، إذ تواصل كلية الطب بجامعة المؤسس التميز باستضافتها الامتحان النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بشكل دوري.