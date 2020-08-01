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تغريم 288 شخصًا لم يرتدوا الكمامات في نجران والقصيم

بناء على توصيات لجنة مخالفات العقوبات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (105) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

فيروس كورونا الجديد

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تغريم 288 شخصًا لم يرتدوا الكمامات في نجران والقصيم
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (105) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:34 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:01 AM

تغريم 288 شخصًا لم يرتدوا الكمامات في نجران والقصيم

بناء على توصيات لجنة مخالفات العقوبات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (105) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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