جريمة منتصف الليل.. طعنة بعد خلاف يمنييْن بصبيا تنتهي بقتيل وضبط الجاني
جهود كبيرة للأجهزة الأمنية وإيداع القاتل التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية
ألقت الجهات الأمنية بمحافطة صبيا القبض على جانٍ من جنسية يمنية قتل آخر من جنسيته في قرية أبو القعايد شمال المحافظة وذلك بعدما سدد له طعنة.
وكان خلاف قد نشأ بين يمنيين منتصف الليلة الماضية، أدى لمقتل أحدهما والقبض على الآخر وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية.
الجهات الأمنية
صبيا
جريمة منتصف الليل.. طعنة بعد خلاف يمنييْن بصبيا تنتهي بقتيل وضبط الجاني
محمد المواسي
سبق
2020-08-15
ألقت الجهات الأمنية بمحافطة صبيا القبض على جانٍ من جنسية يمنية قتل آخر من جنسيته في قرية أبو القعايد شمال المحافظة وذلك بعدما سدد له طعنة.
وكان خلاف قد نشأ بين يمنيين منتصف الليلة الماضية، أدى لمقتل أحدهما والقبض على الآخر وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
03:37 PM
جريمة منتصف الليل.. طعنة بعد خلاف يمنييْن بصبيا تنتهي بقتيل وضبط الجاني
جهود كبيرة للأجهزة الأمنية وإيداع القاتل التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية
ألقت الجهات الأمنية بمحافطة صبيا القبض على جانٍ من جنسية يمنية قتل آخر من جنسيته في قرية أبو القعايد شمال المحافظة وذلك بعدما سدد له طعنة.
وكان خلاف قد نشأ بين يمنيين منتصف الليلة الماضية، أدى لمقتل أحدهما والقبض على الآخر وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية.