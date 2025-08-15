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جريمة منتصف الليل.. طعنة بعد خلاف يمنييْن بصبيا تنتهي بقتيل وضبط الجاني

جهود كبيرة للأجهزة الأمنية وإيداع القاتل التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية

ألقت الجهات الأمنية بمحافطة صبيا القبض على جانٍ من جنسية يمنية قتل آخر من جنسيته في قرية أبو القعايد شمال المحافظة وذلك بعدما سدد له طعنة.

وكان خلاف قد نشأ بين يمنيين منتصف الليلة الماضية، أدى لمقتل أحدهما والقبض على الآخر وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية.

الجهات الأمنية صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جريمة منتصف الليل.. طعنة بعد خلاف يمنييْن بصبيا تنتهي بقتيل وضبط الجاني
سبق

ألقت الجهات الأمنية بمحافطة صبيا القبض على جانٍ من جنسية يمنية قتل آخر من جنسيته في قرية أبو القعايد شمال المحافظة وذلك بعدما سدد له طعنة.

وكان خلاف قد نشأ بين يمنيين منتصف الليلة الماضية، أدى لمقتل أحدهما والقبض على الآخر وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
03:37 PM

جريمة منتصف الليل.. طعنة بعد خلاف يمنييْن بصبيا تنتهي بقتيل وضبط الجاني

جهود كبيرة للأجهزة الأمنية وإيداع القاتل التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية

A A A
محمد المواسي - جازان
1
3,552

ألقت الجهات الأمنية بمحافطة صبيا القبض على جانٍ من جنسية يمنية قتل آخر من جنسيته في قرية أبو القعايد شمال المحافظة وذلك بعدما سدد له طعنة.

وكان خلاف قد نشأ بين يمنيين منتصف الليلة الماضية، أدى لمقتل أحدهما والقبض على الآخر وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية.

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