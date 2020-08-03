المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.
المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-03
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:12 AM
المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.