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المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:12 AM

المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

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