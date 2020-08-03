وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.

المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-03 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:12 AM

المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات "الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.