النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مأساة رضيع.. وُلد ومات بين "الهاربين" في المحيط

على أحد مراكب الهجرة غير الشرعية

بعد ملابسات مأساوية، استمرت أيامًا، توفي رضيع وُلد على متن قارب كان يُقل مهاجرين من إفريقيا إلى جزر كناري، خلال الرحلة؛ وفق ما أفادت به عناصر إنقاذ إسبان، الأربعاء.

وكان المولود الذي لم يتم تحديد جنسه بين 43 شخصًا، يضيق بهم قارب مطاطي عُثر عليه على بعد نحو 15 ميلًا بحريًّا قبالة مدينة أريثيفي في جزيرة لانثاروتي؛ بحسب وكالة "سالفامينتو ماريتيمو" للإنقاذ.

وحسب وكالة "فرانس برس"؛ فإن عناصر الإنقاذ كانوا على علم بأن "امرأة وضعت طفلًا على المركب"، وتأكدت أجهزة الطوارئ من وفاة المولود لدى وصول القارب إلى الشاطئ.

وقالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ إن سبب وفاة الرضيع لم تتضح بعد؛ مشيرة إلى أنه تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى؛ هم والدته، وامرأة أخرى حامل، وطفل في الثانية عشرة يعاني انخفاضًا في مستوى السكر في الدم.

وأوضحت عناصر الإنقاذ، أن القارب الذي كان يقل أشخاصًا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 5 منهم قصّر، أبحر في الخامس من يناير.

وتُعد إسبانيا بين الأماكن الرئيسية بالنسبة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا.

ودخل العام الماضي أكثرُ من 32 ألف شخص البلاد برًّا وبحرًا؛ وهو أقل من نصف عدد الواصلين قبل عام من ذلك، وفق أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

وانخفض عدد الأشخاص الذين عبروا مضيق جبل طارق بشكل كبير؛ لكن لا يزال هناك تزايد ملحوظ في عدد الواصلين إلى جزر كناري؛ حيث وصل 2698 شخصًا العام الماضي، ضِعف عدد الواصلين سنة 2018.

ووصل 127590 شخصًا إلى أوروبا العام الماضي، أكثر من 80% منهم بحرًا؛ بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية، وتوفي 1291 آخرون أو فُقدوا في البحر.

وفاة رضيع قارب مهاجرين

الرئيسية/ محطات

اعلان
مأساة رضيع.. وُلد ومات بين "الهاربين" في المحيط
سبق

بعد ملابسات مأساوية، استمرت أيامًا، توفي رضيع وُلد على متن قارب كان يُقل مهاجرين من إفريقيا إلى جزر كناري، خلال الرحلة؛ وفق ما أفادت به عناصر إنقاذ إسبان، الأربعاء.

وكان المولود الذي لم يتم تحديد جنسه بين 43 شخصًا، يضيق بهم قارب مطاطي عُثر عليه على بعد نحو 15 ميلًا بحريًّا قبالة مدينة أريثيفي في جزيرة لانثاروتي؛ بحسب وكالة "سالفامينتو ماريتيمو" للإنقاذ.

وحسب وكالة "فرانس برس"؛ فإن عناصر الإنقاذ كانوا على علم بأن "امرأة وضعت طفلًا على المركب"، وتأكدت أجهزة الطوارئ من وفاة المولود لدى وصول القارب إلى الشاطئ.

وقالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ إن سبب وفاة الرضيع لم تتضح بعد؛ مشيرة إلى أنه تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى؛ هم والدته، وامرأة أخرى حامل، وطفل في الثانية عشرة يعاني انخفاضًا في مستوى السكر في الدم.

وأوضحت عناصر الإنقاذ، أن القارب الذي كان يقل أشخاصًا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 5 منهم قصّر، أبحر في الخامس من يناير.

وتُعد إسبانيا بين الأماكن الرئيسية بالنسبة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا.

ودخل العام الماضي أكثرُ من 32 ألف شخص البلاد برًّا وبحرًا؛ وهو أقل من نصف عدد الواصلين قبل عام من ذلك، وفق أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

وانخفض عدد الأشخاص الذين عبروا مضيق جبل طارق بشكل كبير؛ لكن لا يزال هناك تزايد ملحوظ في عدد الواصلين إلى جزر كناري؛ حيث وصل 2698 شخصًا العام الماضي، ضِعف عدد الواصلين سنة 2018.

ووصل 127590 شخصًا إلى أوروبا العام الماضي، أكثر من 80% منهم بحرًا؛ بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية، وتوفي 1291 آخرون أو فُقدوا في البحر.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
09:17 AM

مأساة رضيع.. وُلد ومات بين "الهاربين" في المحيط

على أحد مراكب الهجرة غير الشرعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,946

بعد ملابسات مأساوية، استمرت أيامًا، توفي رضيع وُلد على متن قارب كان يُقل مهاجرين من إفريقيا إلى جزر كناري، خلال الرحلة؛ وفق ما أفادت به عناصر إنقاذ إسبان، الأربعاء.

وكان المولود الذي لم يتم تحديد جنسه بين 43 شخصًا، يضيق بهم قارب مطاطي عُثر عليه على بعد نحو 15 ميلًا بحريًّا قبالة مدينة أريثيفي في جزيرة لانثاروتي؛ بحسب وكالة "سالفامينتو ماريتيمو" للإنقاذ.

وحسب وكالة "فرانس برس"؛ فإن عناصر الإنقاذ كانوا على علم بأن "امرأة وضعت طفلًا على المركب"، وتأكدت أجهزة الطوارئ من وفاة المولود لدى وصول القارب إلى الشاطئ.

وقالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ إن سبب وفاة الرضيع لم تتضح بعد؛ مشيرة إلى أنه تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى؛ هم والدته، وامرأة أخرى حامل، وطفل في الثانية عشرة يعاني انخفاضًا في مستوى السكر في الدم.

وأوضحت عناصر الإنقاذ، أن القارب الذي كان يقل أشخاصًا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 5 منهم قصّر، أبحر في الخامس من يناير.

وتُعد إسبانيا بين الأماكن الرئيسية بالنسبة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا.

ودخل العام الماضي أكثرُ من 32 ألف شخص البلاد برًّا وبحرًا؛ وهو أقل من نصف عدد الواصلين قبل عام من ذلك، وفق أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

وانخفض عدد الأشخاص الذين عبروا مضيق جبل طارق بشكل كبير؛ لكن لا يزال هناك تزايد ملحوظ في عدد الواصلين إلى جزر كناري؛ حيث وصل 2698 شخصًا العام الماضي، ضِعف عدد الواصلين سنة 2018.

ووصل 127590 شخصًا إلى أوروبا العام الماضي، أكثر من 80% منهم بحرًا؛ بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية، وتوفي 1291 آخرون أو فُقدوا في البحر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,819
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,262
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,818

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة